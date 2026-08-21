Дочь Поляковой рассказала о своей состоянии после ДТП

21-летняя Маша продемонстрировала свои травмы

Автор: Коваленко Наталья

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария, которая 19 августа вместе со звездной мамой попала в аварию во время поездки в Одессу, рассказала о своей состоянии. На своей странице в инстаграме в разделе сториз 21-летняя блогерша показала, как выглядит спустя сутки после ДТП.

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На фото Маша продемонстрировала свои травмы. По словам девушки, у нее диагностировали перелом носа, трещину глазницу и контузию глаза. Также на одном из кадров можно увидеть огромный синяк на руке.

«Ну, чуть-чуть минус ровный нос. А вы знали, что у глаза может быть контузия? Я тоже не знала, но у меня она есть. Перелом носа и трещина глазницы, а так все хорошо», — написала Маша Полякова под селфи.

Маша Полякова после ДТП instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова после ДТП instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова после ДТП instagram.com/marypoppers1