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39-летняя Федишин объявила о третьей беременности

Как певица сообщила фанам о будущем пополнении в семье

Автор: Коваленко Наталья
39-летняя Федишин объявила о третьей беременности
39-летняя Федишин объявила о третьей беременности instagram.com/irynafedyshyn

Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками радостной новостью. На своей странице в инстаграме 39-летняя артистка опубликовала нежное видео, в котором рассекретила свою третью беременность.

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В кадре Федишин появилась на фоне реки с букетом роз в кружевном белом платье. Звезда сцены сначала шла спиной к камере, а затем повернулась и продемонстрировала округлившийся животик.

«Время открыть наш секрет… Скоро наша семья станет больше. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни», — подписала Ирина трогательный ролик.

Напомним, что Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык, недавно отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы. Супруги уже воспитывают двоих сыновей — 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега.

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Теги:
Ирина Федишин, шоу-бизнес, беременность звезд

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