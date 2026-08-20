39-летняя Федишин объявила о третьей беременности
Как певица сообщила фанам о будущем пополнении в семье
39-летняя Федишин объявила о третьей беременности instagram.com/irynafedyshyn
Известная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками радостной новостью. На своей странице в инстаграме 39-летняя артистка опубликовала нежное видео, в котором рассекретила свою третью беременность.
Читай также: Полякова попала в аварию под Одессой: дочь певицы госпитализировалиВ кадре Федишин появилась на фоне реки с букетом роз в кружевном белом платье. Звезда сцены сначала шла спиной к камере, а затем повернулась и продемонстрировала округлившийся животик.
«Время открыть наш секрет… Скоро наша семья станет больше. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни», — подписала Ирина трогательный ролик.
Напомним, что Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык, недавно отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы. Супруги уже воспитывают двоих сыновей — 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега.