АфишаАфиша
Русский Українська

Полякова попала в аварию под Одессой: дочь певицы госпитализировали

Перші подробиці ДТП

Автор: Коваленко Наталья
Полякова попала в аварию под Одессой: дочь певицы госпитализировали
Полякова попала в аварию под Одессой: дочь певицы госпитализировали instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова и ее дочь Мария попали в ДТП во время поездки в Одессу. Поздно вечером, 19 августа, в автомобиль артистки врезалось другое транспортное средство, в результате чего машина Поляковой слетела с трассы в кювет. Подробностями инцидента исполнительница поделилась в серии видео на своей странице в инстаграм-сториз.

Читай также: «Оттягивала годами»: Ольга Фреймут сделала подтяжку груди

Из-за сильного удара 21-летняя Маша получила серьезные травмы. По словам звездной мамы, ее дочь госпитализировали со сломанным носом и поврежденными зубами.

После того, как девушку забрала карета скорой помощи, Оля подошла к разбитому автомобилю Mercedes, который, вероятно, спровоцировал столкновение, и начала снимать на телефон стоявшего рядом мужчину. Считая его водителем, артистка обвинила его в аварии. Мужчина реагировал агрессивно и выбил смартфон из рук певицы, после чего вспыхнула перепалка с участием полиции и свидетелей.

Позже Полякова отметила, что по свидетельствам присутствовавших, за рулем Mercedes на самом деле могла находиться девушка. Она якобы выполняла маневр разворота прямо посередине дороги.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП, устанавливают виновника столкновения и дают правовую оценку конфликту с выбиванием телефона.

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic

Читайте нас в Google.News
Теги:
Оля Полякова, шоу-бизнес, ДТП, Маша Полякова

Статьи по теме

39-летняя Федишин объявила о третьей беременности
39-летняя Федишин объявила о третьей беременности
Кузнецова отказалась идти на Холостячку и кое-что предложила создателям шоу
Кузнецова отказалась идти на Холостячку и кое-что предложила создателям шоу
Соколова назвала Полякову "ватой" после желания певицы судиться
Соколова назвала Полякову "ватой" после желания певицы судиться
«Путешествие жизни»: Николь Кидман показала, как отдыхает на яхте в Исландии
«Путешествие жизни»: Николь Кидман показала, как отдыхает на яхте в Исландии
Екатерина Кузнецова призналась, общается ли с бывшим мужем-россиянином
Екатерина Кузнецова призналась, общается ли с бывшим мужем-россиянином
Хрустящий салат из баклажанов с томатами и творожным сыром: рецепт
Хрустящий салат из баклажанов с томатами и творожным сыром: рецепт

Личность дня

Владимир Кличко впервые прокомментировал смерть своей экс-невесты Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK