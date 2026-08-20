Полякова попала в аварию под Одессой: дочь певицы госпитализировали

Перші подробиці ДТП

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Оля Полякова и ее дочь Мария попали в ДТП во время поездки в Одессу. Поздно вечером, 19 августа, в автомобиль артистки врезалось другое транспортное средство, в результате чего машина Поляковой слетела с трассы в кювет. Подробностями инцидента исполнительница поделилась в серии видео на своей странице в инстаграм-сториз.

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Из-за сильного удара 21-летняя Маша получила серьезные травмы. По словам звездной мамы, ее дочь госпитализировали со сломанным носом и поврежденными зубами.

После того, как девушку забрала карета скорой помощи, Оля подошла к разбитому автомобилю Mercedes, который, вероятно, спровоцировал столкновение, и начала снимать на телефон стоявшего рядом мужчину. Считая его водителем, артистка обвинила его в аварии. Мужчина реагировал агрессивно и выбил смартфон из рук певицы, после чего вспыхнула перепалка с участием полиции и свидетелей.

Позже Полякова отметила, что по свидетельствам присутствовавших, за рулем Mercedes на самом деле могла находиться девушка. Она якобы выполняла маневр разворота прямо посередине дороги.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП, устанавливают виновника столкновения и дают правовую оценку конфликту с выбиванием телефона.

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова попала в ДТП с дочерью instagram.com/polyakovamusic