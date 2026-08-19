«Оттягивала годами»: Ольга Фреймут сделала подтяжку груди

Пластическая операция ведущей прошла во Львове

Автор: Коваленко Наталья

Украинская телеведущая Ольга Фреймут призналась, что перенесла пластическую операцию. Телезвезда, которая сейчас проживает в Лондоне, вернулась в родной Львов, чтобы сделать мастопексию (подтяжку груди без использования имплантов).

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На своей странице в инстаграме 44-летняя Фреймут опубликовала видео, где появляется в белом халате в любимой клинике и откровенно рассказывает о своих переживаниях по поводу возрастных изменений.

«У меня трое детей. Я очень хорошо выгляжу, но понимаю, что возраст, к сожалению, забирает у тебя себя. Я хочу оставаться собой, я не хочу покоряться возрасту, потому что с чего вдруг?», — сказала она.

В самом видео показан весь путь звезды к хирургическому вмешательству: консультация у хирурга, предоперационное обследование и сама операция под наркозом. Также Ольга похвасталась завтраком в палате и даже бьюти-процедурами.

«Я вернула себе силуэт, подтянула декольте. После трех родов и медицинских показаний операция была необходима, но оттягивала ее годами. Не хотела делать эту операцию за границей, хотя варианты были. Мне нужна была команда, которой я доверяю: лучшие хирурги, оборудование, сервис, забота, комфортная палата... Много у меня прихотей, вы меня знаете... Врача выбрала с двадцатой попытки»,— добавила она в подписи.

Фреймут отметила, что мастопексия — это сложная операция, требующая длительной и непростой реабилитации, однако она ничуть не жалеет. Ведущая также пообещала делиться новыми подробностями для женщин, которые мечтают об этой процедуре, но до сих пор сомневаются из-за страха.