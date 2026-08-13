Ариана Гранде вернулась к бывшему бойфренду спустя 10 лет после разрыва

Певица возобновила отношения с Рики Альваресом

Автор: Коваленко Наталья

Американская певица и актриса Ариана Гранде официально подтвердила слухи о возобновлении романтических отношений с танцовщиком Рики Альваресом. 33-летняя звезда сцены опубликовала в инстаграме подборку новых фото, среди которых было несколько романтических кадров с 35-летним Рики.

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На одном из фото Альварес обнимает Ариану за плечи и держит ее за руку, а на другом — держит камеру и делает селфи в зеркало, пока Ариана с нежностью смотрит на него и обнимает.

Гранде и Альварес познакомились в 2015 году во время ее турне Honeymoon Tour, где Рики работал танцовщиком. Они встречались около года и разошлись в 2016-м, однако смогли сохранить дружеские отношения.

Новый этап в личной жизни Гранде начался через несколько месяцев после ее расставания с актером Итаном Слейтером, с которым она встречалась почти три года после развода с Далтоном Гомесом.