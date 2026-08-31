Новолетие 1 сентября - традиции и что нельзя делать
С этого дня православный календарь отсчитывает новый церковный год.
Во вторник, 1 сентября, православная церковь начинает новый церковный год. В народном календаре — Новолетие. Также христиане почитают память Симеона Столпника. Его вспоминают 1 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 14 сентября.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Татьяна, Наталья, Семен, Марфуша.
Какой церковный праздник 1 сентября
Святой Симеон с детства интересовался Священным Писанием и часто посещал храм. В 18 лет принял монашеский постриг, соблюдал пост и прославился множеством подвигов. Слава о Симеоне расходилась и люди начали приходить к нему за утешением, помощью или молитвой.
Когда святой решил удалиться от людей, то возвел столп и на нем построил хижину, где большую часть времени проводил в молитве. Симеон - первый, кто придумал такой способ отшельничества. В последствии многие верующие применили его пример.
Симеон вел благочестивую жизнь, проповедовал христианство, боролся с еретиками, учил людей быть смиренными и любить друг друга. Святой отошел к Богу, когда ему было более 100 лет.
Традиции и обычаи 1 сентября
Новолетие считается удачным периодом для переезда, заключения сделок и начала новой главы жизни.
- Если ясная погода - ждать теплой осени.
- Если утром дождливо - к холодной осени с осадками.
- Если тепло - к теплой зиме.
Что нельзя делать 1 сентября
- Нельзя сплетничать и рассказывать чужие секреты.
- Не стоит обижать птиц и резать домашнюю птицу.
- Не нужно занимать деньги.