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Новолетие 1 сентября - традиции и что нельзя делать

С этого дня православный календарь отсчитывает новый церковный год.

Автор: Мельник Анна
Новолетие 1 сентября - традиции и что нельзя делать
1 сентября наступает новый церковный год.
открытые источники

Во вторник, 1 сентября, православная церковь начинает новый церковный год. В народном календаре — Новолетие. Также христиане почитают память Симеона Столпника. Его вспоминают 1 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 14 сентября. 

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Татьяна, Наталья, Семен, Марфуша.

Какой церковный праздник 1 сентября

Святой Симеон с детства интересовался Священным Писанием и часто посещал храм. В 18 лет принял монашеский постриг, соблюдал пост и прославился множеством подвигов. Слава о Симеоне расходилась и люди начали приходить к нему за утешением, помощью или молитвой.

Когда святой решил удалиться от людей, то возвел столп и на нем построил хижину, где большую часть времени проводил в молитве. Симеон - первый, кто придумал такой способ отшельничества. В последствии многие верующие применили его пример. 

Симеон Столпник.
Симеон Столпник.

Симеон вел благочестивую жизнь, проповедовал христианство, боролся с еретиками, учил людей быть смиренными и любить друг друга. Святой отошел к Богу, когда ему было более 100 лет.

Традиции и обычаи 1 сентября

Новолетие считается удачным периодом для переезда, заключения сделок и начала новой главы жизни. 

  • Если ясная погода - ждать теплой осени.
  • Если утром дождливо - к холодной осени с осадками.
  • Если тепло - к теплой зиме.

Что нельзя делать 1 сентября

  • Нельзя сплетничать и рассказывать чужие секреты.
  • Не стоит обижать птиц и резать домашнюю птицу.
  • Не нужно занимать деньги.
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