Ричард Гир отпраздновал 77-летие: жена актера поделилась редкими семейными фото

Как Алехандра Сильва поздравила звездного мужа

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер Ричард Гир 31 августа отпраздновал свой 77-й день рождения. Его 43-летняя жена, испанская публицистка Алехандра Сильва, по этому случаю опубликовала в инстаграме серию семейных фото.

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На редких кадрах супруги позировали в праздничных колпаках и обнимались вместе с их 6-летним сыном Джеймсом и домашними питомцами.

«Нет никого, с кем бы я лучше провела свою жизнь. С днем рождения, я люблю тебя, мы все тебя любим», — подписала фото Сильва.

Звезда фильма «Красотка» репостнул публикацию жены в разделе сториз под джазовую версию песни «Happy Birthday» с подписью: «Я люблю тебя».

Ричард Гир и Алехандра Сильва поженились в 2018 году. Супруги воспитывают двоих общих сыновей — 7-летнего Александра и 6-летнего Джеймса.

Жена Ричарда Гира поздравила его с 77-летием instagram.com/alejandragere

Жена Ричарда Гира поздравила его с 77-летием instagram.com/alejandragere