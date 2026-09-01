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Победитель «Взвешенных и счастливых» Грабовой вышел на связь из больницы после гибели семьи

Вячеслав обратился к подписчикам

Автор: Коваленко Наталья
Победитель «Взвешенных и счастливых» Грабовой вышел на связь из больницы после гибели семьи
Победитель «Взвешенных и счастливых» Грабовой вышел на связь из больницы после гибели семьи instagram.com/stbua

Победитель 10-го сезона популярного шоу «Зважені та щасливі» Вячеслав Грабовой оказался в больнице после семейной трагедии, унесшей жизни его родителей и брата. Через несколько дней после госпитализации мужчина опубликовал в своем инстаграме ообращение.

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Вячеслав все еще находится под наблюдением врачей. Он пока воздерживается от разглашения подробностей гибели родственников, однако обратился к публике с больничной койки со словами благодарности.

«Друзья, бесконечно благодарен вам за поддержку. Вы невероятные, словами не передать, насколько важны для меня ваши слова и с каким теплом я их читаю. К сожалению, ситуация в жизни, мягко говоря, не лучшая, но я держусь. Мои друзья, семья, подписчики — вы моя сила. Свяжусь с вами, как только буду готов. Люблю вас», — сказал Вячеслав Грабовой.

Вячеслав Грабовой вышел на связь после семейной трагедии instagram.com/vyaheslav7777
Вячеслав Грабовой вышел на связь после семейной трагедии instagram.com/vyaheslav7777

Первой о горе в семье сообщила тренер проекта Марина Боржемская. Она призвала подписчиков помочь Грабовому, объявив сбор средств на его лечение и организацию похорон родных.

В сети и СМИ трагедию связывают с резонансным преступлением в Киевском районе Одессы, где во время бытового конфликта 50-летний мужчина (вероятно, брат Вячеслава) расстрелял из охотничьего ружья своих родителей, ранил брата, забаррикадировался в одной из комнат и совершил самоубийство.

 

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Теги:
трагедия, шоу-бизнес, Марина Боржемская

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