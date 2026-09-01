Какой церковный праздник 2 сентября и что нельзя делать

Церковь чтит память свя­того му­че­ника Ма­манта и святителя Иоанна.

Автор: Мельник Анна

В среду, 2 сентября, православная церковь вспоминает свя­того му­че­ника Ма­манта и патриарха Иоанна Константинопольского. В народном календаре - Мамант-Овчинник. Их вспоминают 2 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 15 сентября.

С именинами поздравляли носителей имен: Евтихий, Иван, Альфред, Евтихиан, Филипп, Федор, Антон, Федот, Феодосий, Юлиан, Филадельф, Леонид, Демид, Мамант (Мамонт), Руфина.

Какой церковный праздник 2 сентября

Мамант родился в семье знатных родителей-христиан, которых отправили в тюрьму за веру. Перед смертью его мама Руфина разрешилась от бремени сыном, перепоручив Богу. Мальчика забрала на воспитание богатая вдова, христианка Амия. Она же и похоронила его родителей. Благодаря Амии Мамант стал добрым и образованным христианином. Юноша был красноречив, благодаря чему обратил в христианскую веру многих сверстников.

О проповедях Маманта донесли правителю Демокриту, который отправил юношу к императору Аврелиану. И лаской, и угрозами тот пытался сбить молодого парня с пути истинного. Когда не помогло, то император подверг святого жестоким пыткам и хотел утопить в море, но Маманта спас ангел, забрав его на высокую гору в пустыне рядом с Кесари. Мамант основал там церковь, провел жизнь в строгом воздержании и молитвах, помогая людям в болезнях и скорбях.

Свя­той му­че­ник Ма­мант. azbyka.ru

Иоанна родители хотели сделать ремесленником, но с младенчества мальчик стремился к подвижнической жизни. Однажды Константинопольский патриарх узнал о подвигах христианина и назначил его диаконом, а после - постником, за долгие труды и страдания во имя Иисуса Христа. Когда патриарх умер, то Иоанна избрали вместо него. Парень не хотел принимать такого высокого звания и планировал бежать, но ему пришло страшное видение от Господа.

Когда Иоанн стал патриархом, то возлюбил бедных настолько, что после его смерти остались от святителя только ветхие одежды. За свою жизнь он совершил множество подвигов и чудес, отошел к Богу в глубокой старости.

Свя­ти­те­ль Иоанн. azbyka.ru

Традиции и обычаи 2 сентября

В народе мученика Маманта прозвали Мамантом-Овчинником, которого считали покровителем коз и овец. Хозяйки в этот день готовили блюда из козьего молока.

Ребята начинали с этого дня гуляния. Заканчивались полевые работы, поэтому всем молодым ребятам, которым необходимо было идти в рекруты, давали свободу и не нагружали до ноября. Парни наряжались, ходили по гостям, устраивали игры и шуточные драки.

Если облака низко - к непогоде.

Если закат красного цвета - к скорым морозам.

Если солнечно - к теплой осени.

Что нельзя делать 2 сентября