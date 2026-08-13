АфишаАфиша
Русский Українська

40-летняя звезда «Женского квартала» Марта Адамчук призналась, почему у нее нет детей

Певица со слезами на глазах рассказала о страхе проверить репродуктивное здоровье

Автор: Коваленко Наталья
40-летняя звезда «Женского квартала» Марта Адамчук призналась, почему у нее нет детей
40-летняя звезда «Женского квартала» Марта Адамчук призналась, почему у нее нет детей instagram.com/marta_adamchuk

Украинская певица и звезда юмористического проекта «Женского Квартала» Марта Адамчук поделилась переживаниями по поводу материнства. Во время участия в ютуб-шоу «Що ДаLee?» 40-летняя артистка рассказала, почему долгое время откладывала рождение ребенка и с какими страхами столкнулась сейчас.

Читай также: Сальма Хайек впервые стала бабушкой и показала фото с новорожденным внуком

Марта призналась, что раньше материнство вообще не входило в ее приоритеты — все внимание было сосредоточено на сцене, карьере и собственных целях:

«Я такая спортсменка, достигатор. Все результаты, все передо мной. И я всегда думала, что я вообще… Дети… Мне всегда не нравились дети, скажу прямо», — объяснила певица.

Переломным моментом стало ощущение полной эмоциональной безопасности рядом с человеком, которому она доверяет. Именно тогда внутри появилось желание подарить жизнь любимому.

«Я когда вижу детей, у меня сейчас слезы даже подступают… Потому что я понимаю, что хочется. И будто часики уже проехали… Ты всегда думаешь: "Я еще успею"», — поделилась Марта.

Сейчас певица готовится проверить свой овуляторный и репродуктивный резерв после консультации с гинекологом, однако не скрывает сильного волнения перед результатами.

«Мне уже 40, я себя прекрасно чувствую, но понимаю, что это физиологическое время. Мне нужно сдать анализы на количество яйцеклеток. Это целое дело — собраться. Конечно, страшно. Потому что ты боишься того, что тебе скажут», — отметила Адамчук.

Певица подчеркнула, что у каждой женщины своя история — кто-то легко рожает в 45–50 лет, а у кого-то ресурсы организма истощаются раньше, поэтому она стремится узнать реальную картину своего здоровья.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Женский Квартал, шоу-бизнес

Статьи по теме

Эмили Ратаковски поразила горячими кадрами с отдыха
Эмили Ратаковски поразила горячими кадрами с отдыха
Мишина в новом видео расплакалась из-за трудностей воспитания сына-подростка
Мишина в новом видео расплакалась из-за трудностей воспитания сына-подростка
Камалия показала баловство со своим бывшим мужем Захуром перед дочерьми
Камалия показала баловство со своим бывшим мужем Захуром перед дочерьми
Раскрыты новые подробности тайной свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
Раскрыты новые подробности тайной свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
На Селену Гомес и ее маму подали в суд за мошенничество
На Селену Гомес и ее маму подали в суд за мошенничество
Дочь Уилла Смита показала фигуру в мокром виде на морских камнях
Дочь Уилла Смита показала фигуру в мокром виде на морских камнях

Личность дня

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес тайно поженились в Португалии

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK