Певица со слезами на глазах рассказала о страхе проверить репродуктивное здоровье

Автор: Коваленко Наталья

40-летняя звезда «Женского квартала» Марта Адамчук призналась, почему у нее нет детей instagram.com/marta_adamchuk

Украинская певица и звезда юмористического проекта «Женского Квартала» Марта Адамчук поделилась переживаниями по поводу материнства. Во время участия в ютуб-шоу «Що ДаLee?» 40-летняя артистка рассказала, почему долгое время откладывала рождение ребенка и с какими страхами столкнулась сейчас.

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Марта призналась, что раньше материнство вообще не входило в ее приоритеты — все внимание было сосредоточено на сцене, карьере и собственных целях:

«Я такая спортсменка, достигатор. Все результаты, все передо мной. И я всегда думала, что я вообще… Дети… Мне всегда не нравились дети, скажу прямо», — объяснила певица.

Переломным моментом стало ощущение полной эмоциональной безопасности рядом с человеком, которому она доверяет. Именно тогда внутри появилось желание подарить жизнь любимому.

«Я когда вижу детей, у меня сейчас слезы даже подступают… Потому что я понимаю, что хочется. И будто часики уже проехали… Ты всегда думаешь: "Я еще успею"», — поделилась Марта.

Сейчас певица готовится проверить свой овуляторный и репродуктивный резерв после консультации с гинекологом, однако не скрывает сильного волнения перед результатами.

«Мне уже 40, я себя прекрасно чувствую, но понимаю, что это физиологическое время. Мне нужно сдать анализы на количество яйцеклеток. Это целое дело — собраться. Конечно, страшно. Потому что ты боишься того, что тебе скажут», — отметила Адамчук.

Певица подчеркнула, что у каждой женщины своя история — кто-то легко рожает в 45–50 лет, а у кого-то ресурсы организма истощаются раньше, поэтому она стремится узнать реальную картину своего здоровья.