«Мисс мира-2026»: украинка Валерия Лисовская представила национальный костюм

Обладательница титула «Мисс Украина-2025» показала, в каком наряде представит страну

Автор: Коваленко Наталья

Украина презентовала официальный национальный костюм для представительницы на международном конкурсе «Мисс Мира-2026» Валерии Лисовской. Образ получил символическое название «Крылья Света» и олицетворяет надежду, веру и несокрушимый дух украинского народа.

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На официальной странице «Мисс Украина» в инстаграме сообщается, что созданием платья занимался брендовый салон индивидуального пошива одежды Lady Million Studio. Дизайнеры вложили в каждый элемент глубокий смысл.

Белоснежные крылья символизируют свет, который окутывает и защищает, а также напоминают о том, что после самых темных ночей всегда наступает рассвет. Сияющий корсет с кристаллами отражает внутреннюю мощь и стойкость украинской женщины. А голубые элементы указывают на мечту о мирном и чистом небе над Украиной.

«"Крылья Света" — это больше, чем национальный костюм. Это история о народе, который вопреки всем испытаниям не теряет веру в светлое будущее. Именно в этом образе представительница Украины представит миру страну, которая продолжает нести свет даже тогда, когда вокруг темнота», — говорится в описании.

Напомним, что финал конкурса «Мисс Мира-2026» состоится 5 сентября в городе Нячанг, Вьетнам.