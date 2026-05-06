Сэм Смит и Кристиан Коуэн тайно обручились после трех лет романа

О новом этапе отношений пары стало известно во время Met Gala 2026

Автор: Коваленко Наталья

Британский певец Сэм Смит и дизайнер Кристиан Коуэн обручились после трех лет отношений. Пара посетила Met Gala 2026, где их разговор о смене статуса отношений услышали в отеле The Mark перед выходом на красную дорожку.

По словам источников издания Page Six , это была частная помолвка, и пара чувствует себя невероятно счастливой. Кристиан дополнил свой образ массивным кольцом с квадратным желтым бриллиантом от Cartier на безымянном пальце.

Оба появились в черных нарядах, вдохновленных стилем Erté, которые разработал сам Коуэн. Работа над образом Смита заняла 2000 часов ручного шитья и включала 255 000 кристаллов и бусин.

Сэм Смит и Кристиан Коуэн впервые были замечены вместе в декабре 2022 года во время визита в Белый дом. С того времени они неоднократно появлялись на публике, в частности на показах мод и тату-сеансах, а их совместный дебют на красной дорожке Met Gala состоялся в 2024 году.