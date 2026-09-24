Витвицкая народными методами ускоряет рождение первенца

Соломия Витвицкая рассказала о плановом осмотре и советах перед родами.

Соломия Витвицкая, ожидающая рождения первого ребенка, рассказала о своем состоянии на 41-й неделе беременности и решении немного поспособствовать началу родов.

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После планового медосмотра ей сообщили, что все проходит нормально. Публичное лицо, мол, попытается договариваться о предстоящей встрече с малышом и предполагает, что на течение беременности могут влиять ее волнения.

Еще Соломия решила воспользоваться так называемыми народными методами. В частности, она стала больше ходить и подниматься пешком, надеясь, что физическая активность поможет приблизить появление на свет ребенка. Такой способ ей посоветовала и врач.

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К слову, в конце лета Соломия Витвицкая устроила фотопрогулку в Киеве в элегантном наряде с этническими элементами.