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Витвицкая народными методами ускоряет рождение первенца

Соломия Витвицкая рассказала о плановом осмотре и советах перед родами.

Автор: Дмитрий Сыч
Витвицкая народными методами ускоряет рождение первенца
Витвицкая вот-вот должна родить
instagram solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая, ожидающая рождения первого ребенка, рассказала о своем состоянии на 41-й неделе беременности и решении немного поспособствовать началу родов.

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После планового медосмотра ей сообщили, что все проходит нормально. Публичное лицо, мол, попытается договариваться о предстоящей встрече с малышом и предполагает, что на течение беременности могут влиять ее волнения.

Еще Соломия решила воспользоваться так называемыми народными методами. В частности, она стала больше ходить и подниматься пешком, надеясь, что физическая активность поможет приблизить появление на свет ребенка. Такой способ ей посоветовала и врач.

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К слову, в конце лета Соломия Витвицкая устроила фотопрогулку в Киеве в элегантном наряде с этническими элементами.

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Теги:
беременные звезды, ведущая, шоу-бизнес, беременность, личная жизнь, беременность звезд, Соломия Витвицкая, личная жизнь звезд

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