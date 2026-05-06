Евровидение-2026: вышли фото с первой репетиции LELÉKA

Представительница Украины засветила свой наряд для конкурсного номера

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица LELÉKA провела первую репетицию на сцене Евровидения-2026 в Вене. На официальных страницах конкурса вышли первые кадры с будущего выступления.

LELÉKA появилась в концертном комплексе Винер-Штадтхалле в белом платье с тонкими слоями ткани поверх широких брюк. В оформлении заднего фона преобладают синий, оранжевый и красный цвета.

Первая репетиция LELÉKA instagram.com/eurovision

Позже на страницах «Суспільне Євробачення» показали, как создавали наряд и кто выступил в роли дизайнера. LELÉKA будет выступать на сцене Евровидения в образе от Лилии Литковской. К работе также присоединилась команда стилистки Маргариты Шекель. На создание плетеного корсета из восьми видов тканей ушло около 20 метров материала.

«Этот костюм — об исповеди. Я хотела, чтобы зритель увидел, как платье прорастает через песню, где каждый элемент — это личный символ, вплетенный в канву выступления. "Лелечье крыло" здесь не случайно: это визуализация внутренней воли артиста и напоминание о том, насколько мощна наша природная энергия, когда мы позволяем себе расправить плечи», — прокомментировала Лилия Литковская.

Напомним, что LELÉKA выступит во втором полуфинале Евровидения-2026 в четверг, 14 мая.

Лилия Литковская создала наряд для LELÉKA instagram.com/suspilne.eurovision

