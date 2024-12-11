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Рецепт тушеной говядины в глинтвейне

Удивите своих гостей в это Рождество говядиной, тушеной в глинтвейне, от Нии Обафеми-Олопаде.

Автор: Сайко Леся
Рецепт тушеной говядины в глинтвейне
Рецепт тушеной говядины в глинтвейне, realfood.tesco.com

Готовьте говядину на медленном огне в течение 2 часов со специями и красным вином, пока она не станет мягкой и не будет распадаться на части. Подавайте с маслянистым пюре и капустой. Веселого Рождества!

Ингредиенты:

  • 600 г постной говядины, нарезанной кубиками
  • 1 ст. л. паприки
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 2 ст. л. томатного пюре
  • 1 палочка корицы
  • 2 звездочки аниса
  • ½ ч.л. молотого мускатного ореха
  • 5 средних морковок, очищенных и нарезанных на толстые кусочки толщиной 1 см
  • 5 стеблей сельдерея, нарезанных на толстые кусочки толщиной 1 см
  • Бутылка красного вина 750 мл.
  • ½ апельсина
  • 1 кубик говяжьего бульона, доведенный до 150 мл
  • 3 веточки тимьяна
  • 250 г каштановых грибов, нарезанных ломтиками
  • 1,25 кг картофеля, очищенного и крупно нарезанного
  • 50 г масла
  • 50-75 мл молока
  • тушеная савойская капуста для подачи

Способ приготовления: 

Приправьте говядину солью и паприкой. Разогрейте масло в кастрюле (с крышкой) на среднем огне. Добавьте говядину и обжаривайте в течение 7 минут или до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Переложите говядину в отдельную тарелку и отставьте в сторону.

Положите томатное пюре в кастрюлю и обжаривайте в течение 1 минуты, пока оно не потемнеет, затем добавьте корицу, бадьян и мускатный орех. Готовьте еще 1 минуту. Добавьте морковь и сельдерей и готовьте в течение 3–5 минут, затем верните говядину в кастрюлю. Добавьте вино и доведите до кипения. Добавьте бульон, перемешайте и убавьте огонь до минимума; добавьте половинку апельсина и тимьян. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте готовиться в течение 2 часов, периодически помешивая, или пока говядина не станет мягкой и не будет легко разделяться. Добавьте грибы в кастрюлю на последние полчаса приготовления.

Когда соус станет мягким, проверьте его. Если он слишком жидкий, увеличьте огонь и выпарите жидкость до состояния глянцевого соуса, который покроет говядину. Снимите с огня и удалите все специи, апельсин и тимьян.

Тем временем доведите кастрюлю с водой до кипения, добавьте картофель и варите 15-20 минут, пока нож не будет легко проходить сквозь него. Слейте воду, оставьте на 1 минуту, чтобы картофель высох на пару, затем верните его в кастрюлю с маслом и разомните до однородной массы. Добавьте достаточно молока, чтобы получилась гладкая, пушистая консистенция.

Подавайте говядину, тушенную в глинтвейне, с пюре и тушеной капустой.

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Теги:
рецепт, рецепты

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