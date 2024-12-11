Рецепт тушеной говядины в глинтвейне

Удивите своих гостей в это Рождество говядиной, тушеной в глинтвейне, от Нии Обафеми-Олопаде.

Автор: Сайко Леся

Готовьте говядину на медленном огне в течение 2 часов со специями и красным вином, пока она не станет мягкой и не будет распадаться на части. Подавайте с маслянистым пюре и капустой. Веселого Рождества!

Ингредиенты:

600 г постной говядины, нарезанной кубиками

1 ст. л. паприки

1 ст.л. растительного масла

2 ст. л. томатного пюре

1 палочка корицы

2 звездочки аниса

½ ч.л. молотого мускатного ореха

5 средних морковок, очищенных и нарезанных на толстые кусочки толщиной 1 см

5 стеблей сельдерея, нарезанных на толстые кусочки толщиной 1 см

Бутылка красного вина 750 мл.

½ апельсина

1 кубик говяжьего бульона, доведенный до 150 мл

3 веточки тимьяна

250 г каштановых грибов, нарезанных ломтиками

1,25 кг картофеля, очищенного и крупно нарезанного

50 г масла

50-75 мл молока

тушеная савойская капуста для подачи

Способ приготовления:

Приправьте говядину солью и паприкой. Разогрейте масло в кастрюле (с крышкой) на среднем огне. Добавьте говядину и обжаривайте в течение 7 минут или до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Переложите говядину в отдельную тарелку и отставьте в сторону.

Положите томатное пюре в кастрюлю и обжаривайте в течение 1 минуты, пока оно не потемнеет, затем добавьте корицу, бадьян и мускатный орех. Готовьте еще 1 минуту. Добавьте морковь и сельдерей и готовьте в течение 3–5 минут, затем верните говядину в кастрюлю. Добавьте вино и доведите до кипения. Добавьте бульон, перемешайте и убавьте огонь до минимума; добавьте половинку апельсина и тимьян. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте готовиться в течение 2 часов, периодически помешивая, или пока говядина не станет мягкой и не будет легко разделяться. Добавьте грибы в кастрюлю на последние полчаса приготовления.

Когда соус станет мягким, проверьте его. Если он слишком жидкий, увеличьте огонь и выпарите жидкость до состояния глянцевого соуса, который покроет говядину. Снимите с огня и удалите все специи, апельсин и тимьян.

Тем временем доведите кастрюлю с водой до кипения, добавьте картофель и варите 15-20 минут, пока нож не будет легко проходить сквозь него. Слейте воду, оставьте на 1 минуту, чтобы картофель высох на пару, затем верните его в кастрюлю с маслом и разомните до однородной массы. Добавьте достаточно молока, чтобы получилась гладкая, пушистая консистенция.

Подавайте говядину, тушенную в глинтвейне, с пюре и тушеной капустой.