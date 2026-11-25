Узнайте, как приготовить бургер за 10 минут.

Автор: Сайко Леся

Эти бургеры из баранины в греческом стиле, наполненные черными оливками, пикантной фетой и ароматным орегано, станут желанным дополнением к любому барбекю. Их легко приготовить, и на их приготовление уйдет менее 10 минут.

Ингредиенты:

500 г упаковка бараньего фарша

½ красной луковицы, мелко нарезанной

1 ст. л. свежего орегано, нарезанного или 1/2 ч. л. сушеного орегано

50 г черных оливок без косточек, нарезанных

150 г феты, раскрошенной

оливковое масло, для смазывания

4 хрустящие булочки, разрезанные пополам

4 готовых жареных перца из банки, слить жидкость и крупно нарезать

горсть листьев руколы

Приготовление:

Смешайте фарш из баранины, красный лук, свежий или сушеный орегано, оливки и 75 г измельченной феты в миске и щедро приправьте черным перцем. Сформируйте 4 больших бургера, чтобы сразу приготовить или накройте и охладите в течение 24 часов.

Чтобы готовить на гриле, убедитесь, что угли раскалены добела, без следов пламени. Слегка смажьте бургеры маслом и положите их прямо на решетку над углями. Готовьте около 2 минут, чтобы поджарить внешнюю сторону, затем переверните и готовьте еще 2 минуты. Повторите приготовление с каждой стороны, чтобы приготовить бургеры в общей сложности около 8 минут или до готовности, когда не будет видно розового мяса. Если они подрумяниваются слишком быстро, отойдите от прямого огня.

Поджарьте срезанные части булочек на решетке для гриля до бледно-золотистого цвета.

В качестве альтернативы, чтобы готовить на плите, налейте масло в большую сковороду, поставьте на средний огонь, положите бургеры и готовьте около 4 минут с каждой стороны, пока они не прожарятся и не останется розового мяса. Оставьте сковороду на огне и поджарьте срезанные стороны булочек, пока они слегка не подрумянятся (при необходимости сделайте это в 2 захода).

Положите четверть нарезанного жареного перца на дно каждой нарезанной булочки. Добавьте бургер и сверху оставшуюся раскрошенную фету, затем немного руколы и верхушки булочек для бургера.