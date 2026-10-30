Осенний рататуй с тыквой и баклажанами: рецепт

Автор: Мельник Анна

Осенний сезон дарит нам невероятное богатство свежих овощей, которые идеально сочетаются друг с другом. Этот вариант запеченного рататуя радует не только яркими красками, но и потрясающим ароматом прованских трав. Блюдо получается максимально сочным, полезным и не требует долгих хлопот на кухне.

Ингредиенты:

Тыква — 300 г

Кабачок — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Лук (фиолетовый или обычный) — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло — 60 мл

Итальянские или прованские травы — 2 ч. л.

Соль, молотый чёрный перец — по вкусу

По желанию: батат (1 шт.), картофель (3 шт.), репа (1 шт.) или морковь.

Приготовление: