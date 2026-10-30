Осенний рататуй с тыквой и баклажанами: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Осенний сезон дарит нам невероятное богатство свежих овощей, которые идеально сочетаются друг с другом. Этот вариант запеченного рататуя радует не только яркими красками, но и потрясающим ароматом прованских трав. Блюдо получается максимально сочным, полезным и не требует долгих хлопот на кухне.
Ингредиенты:
- Тыква — 300 г
- Кабачок — 1 шт.
- Баклажан — 1 шт.
- Болгарский перец — 2 шт.
- Лук (фиолетовый или обычный) — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Оливковое масло — 60 мл
- Итальянские или прованские травы — 2 ч. л.
- Соль, молотый чёрный перец — по вкусу
- По желанию: батат (1 шт.), картофель (3 шт.), репа (1 шт.) или морковь.
Приготовление:
- Нарежьте тыкву небольшими кусочками. Кабачок, баклажан, перцы и лук измельчите более крупно, а чеснок мелко порубите ножом. (При желании на этом этапе добавьте любимые корнеплоды).
- Соедините все овощи в глубокой миске, добавьте оливковое масло, ароматные травы, соль и черный перец. Тщательно перемешайте.
- Застелите противень пергаментной бумагой и равномерно распределите овощную смесь в один слой, чтобы она хорошо запекалась, а не тушилась.
- Готовьте в разогретой до 220 °C духовке около 40 минут (или чуть дольше — до мягкости самых плотных корнеплодов, если вы их использовали).
- Перед подачей еще раз аккуратно перемешайте готовый рататуй и наслаждайтесь полезным блюдом!