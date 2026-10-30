АфишаАфиша
Русский Українська

Осенний рататуй с тыквой и баклажанами: рецепт

Автор: Мельник Анна
Осенний рататуй с тыквой и баклажанами: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Осенний сезон дарит нам невероятное богатство свежих овощей, которые идеально сочетаются друг с другом. Этот вариант запеченного рататуя радует не только яркими красками, но и потрясающим ароматом прованских трав. Блюдо получается максимально сочным, полезным и не требует долгих хлопот на кухне.

Ингредиенты:

  • Тыква — 300 г
  • Кабачок — 1 шт.
  • Баклажан — 1 шт.
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Лук (фиолетовый или обычный) — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Оливковое масло — 60 мл
  • Итальянские или прованские травы — 2 ч. л.
  • Соль, молотый чёрный перец — по вкусу
  • По желанию: батат (1 шт.), картофель (3 шт.), репа (1 шт.) или морковь.

Приготовление:

  1. Нарежьте тыкву небольшими кусочками. Кабачок, баклажан, перцы и лук измельчите более крупно, а чеснок мелко порубите ножом. (При желании на этом этапе добавьте любимые корнеплоды).
  2. Соедините все овощи в глубокой миске, добавьте оливковое масло, ароматные травы, соль и черный перец. Тщательно перемешайте.
  3. Застелите противень пергаментной бумагой и равномерно распределите овощную смесь в один слой, чтобы она хорошо запекалась, а не тушилась.
  4. Готовьте в разогретой до 220 °C духовке около 40 минут (или чуть дольше — до мягкости самых плотных корнеплодов, если вы их использовали).
  5. Перед подачей еще раз аккуратно перемешайте готовый рататуй и наслаждайтесь полезным блюдом!
Читайте нас в Google.News
Теги:
рецепты

Статьи по теме

Рецепт сырных рулетиков с колбасой
Рецепт сырных рулетиков с колбасой
Атмосферная пицца на Хэллоуин: быстрый и оригинальный рецепт
Атмосферная пицца на Хэллоуин: быстрый и оригинальный рецепт
Рулет с тыквой, орехами и мёдом: идеальный десерт к чаю
Рулет с тыквой, орехами и мёдом: идеальный десерт к чаю
Быстрая пицца на чиабатте: итальянский перекус за 15 минут
Быстрая пицца на чиабатте: итальянский перекус за 15 минут
Ароматная выпечка с айвой и творогом: быстрый и простой рецепт
Ароматная выпечка с айвой и творогом: быстрый и простой рецепт
Рецепт выходного дня: намазка из тунца, креветок и свежей зелени
Рецепт выходного дня: намазка из тунца, креветок и свежей зелени

Личность дня

Умер актер «Звездного пути» и «Людей Икс» Патрик Стюарт

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK