Рецепт сырных рулетиков с колбасой

Узнайте, как приготовить ужин за 20 минут.

Автор: Сайко Леся

Эти сырные рулетики с колбасой готовятся с ложкой кочучжана для получения насыщенного вкуса. Используйте готовое раскатанное тесто и посыпьте кунжутом, чтобы получить забавную корейскую интерпретацию классического британского пикника.

Ингредиенты:

Упаковка 400 г. Отличные свиные колбаски, без кожицы

60 г сыра Чеддер, крупно натертого, плюс немного для посыпки

1½ ст. л. кочучжана, плюс 1 ч. л. дополнительно для смазывания

320 г готового раскатанного слоёного теста

1 яйцо, взбитое

щепотка черных семян кунжута

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до газовой зоны 6, температуры 200°C, конвекции 180°C.

В миске смешайте колбасный фарш, чеддер и кочучжан. Приправьте черным перцем и перемешайте до однородной массы. Проще всего это сделать руками или вилкой.

Разверните тесто и, не снимая с него бумагу, разрежьте его пополам вдоль, чтобы получились две длинные полоски.

Смажьте полоски кочучжаном, затем разделите колбасную смесь пополам и выложите каждую половину вдоль длинного края одной из полосок теста в форме тонкой колбаски.

Используйте бумагу, чтобы плотно завернуть мясо в тесто, заканчивая соединением снизу. Используйте вилку, чтобы слегка зажать тесто в соединении, чтобы оно было хорошо запечатано.

Разрежьте каждый рулет пополам, затем каждую половинку еще пополам, прежде чем разрезать каждый кусочек еще пополам. Из каждого бревна должно получиться 8 сосисок в тесте.

Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, смажьте взбитым яйцом. Охладите в холодильнике в течение 10 минут.

Смажьте еще одним слоем взбитого яйца и с помощью ножниц сделайте небольшой надрез сверху каждой сосиски в тесте. Это необязательно.

Посыпьте сверху черными семенами кунжута и небольшим количеством тертого сыра Чеддер, затем запекайте 20–25 минут до золотистого цвета.