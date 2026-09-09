Домашний томатный соус для пасты и пиццы: рецепт
Как приготовить ароматный томатный соус
Домашний томатный соус. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Этот насыщенный томатный соус — истинная находка для кулинара. Благодаря чесночному маслу и ароматным итальянским травам он получается невероятно аппетитным, густым и шелковистым. Соус станет идеальной основой для пасты, пиццы, мясных тефтелей или просто вкусным дополненным к запечённым овощам.
Ингредиенты:
- Спелые томаты — 3,5 кг
- Чеснок — 7–8 зубчиков
- Растительное масло — 100 мл
- Сушёный базилик — 2 ст. л.
- Сушёный орегано — 1 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 2 ст. л. (1 ст. л. для уваривания + 1 ст. л. в соус)
Способ приготовления:
- Нарежьте помидоры крупными дольками, пересыпьте 1 ст. л. соли и оставьте на 30 минут. Слейте выделившийся лишний сок (это сократит время уваривания минимум на час). Затем отожмите томаты через соковыжималку или измельчите мясорубкой и перетрите через сито от косточек и кожицы.
- В глубокой кастрюле разогрейте масло и обжарьте целые очищенные зубчики чеснока 2–3 минуты до золотистости. Как только чеснок отдаст свой аромат маслу, извлеките его — он больше не понадобится.
- Влейте томатную массу в чесночное масло, доведите до кипения и тушите на слабом огне, периодически помешивая, около 60 минут до желаемой густоты.
- Всыпьте остатки соли, сахар, базилик и орегано. Проварите соус ещё 5 минут, разлейте по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните, укутайте до полного остывания и отправьте на хранение в прохладное место.