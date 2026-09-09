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Домашний томатный соус для пасты и пиццы: рецепт

Как приготовить ароматный томатный соус

Автор: Мельник Анна
Домашний томатный соус для пасты и пиццы: рецепт
Домашний томатный соус. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Этот насыщенный томатный соус — истинная находка для кулинара. Благодаря чесночному маслу и ароматным итальянским травам он получается невероятно аппетитным, густым и шелковистым. Соус станет идеальной основой для пасты, пиццы, мясных тефтелей или просто вкусным дополненным к запечённым овощам.

Ингредиенты:

  • Спелые томаты — 3,5 кг
  • Чеснок — 7–8 зубчиков
  • Растительное масло — 100 мл
  • Сушёный базилик — 2 ст. л.
  • Сушёный орегано — 1 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 2 ст. л. (1 ст. л. для уваривания + 1 ст. л. в соус)

Способ приготовления:

  1. Нарежьте помидоры крупными дольками, пересыпьте 1 ст. л. соли и оставьте на 30 минут. Слейте выделившийся лишний сок (это сократит время уваривания минимум на час). Затем отожмите томаты через соковыжималку или измельчите мясорубкой и перетрите через сито от косточек и кожицы.
  2. В глубокой кастрюле разогрейте масло и обжарьте целые очищенные зубчики чеснока 2–3 минуты до золотистости. Как только чеснок отдаст свой аромат маслу, извлеките его — он больше не понадобится.
  3. Влейте томатную массу в чесночное масло, доведите до кипения и тушите на слабом огне, периодически помешивая, около 60 минут до желаемой густоты.
  4. Всыпьте остатки соли, сахар, базилик и орегано. Проварите соус ещё 5 минут, разлейте по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните, укутайте до полного остывания и отправьте на хранение в прохладное место.
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Теги:
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