Домашний томатный соус для пасты и пиццы: рецепт

Как приготовить ароматный томатный соус

Автор: Мельник Анна

Этот насыщенный томатный соус — истинная находка для кулинара. Благодаря чесночному маслу и ароматным итальянским травам он получается невероятно аппетитным, густым и шелковистым. Соус станет идеальной основой для пасты, пиццы, мясных тефтелей или просто вкусным дополненным к запечённым овощам.

Ингредиенты:

Спелые томаты — 3,5 кг

Чеснок — 7–8 зубчиков

Растительное масло — 100 мл

Сушёный базилик — 2 ст. л.

Сушёный орегано — 1 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 2 ст. л. (1 ст. л. для уваривания + 1 ст. л. в соус)

Способ приготовления: