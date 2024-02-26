Клип Рианны и Jay-Z стал миллиардером по просмотрам

Чтобы пересечь солидную отметку, музыкальному видео на песню Umbrella понадобилось почти 14 лет.

У Рианны – более млрд просмотров клипа на ютюбе и такое же число в деньгах

Клип Рианны и Джея Зи на песню Umbrella присоединился к списку ютюбных миллиардеров. Таких показателей произведение достигло незадолго до своего 17-летия, которое будет 13 апреля (в это число оно было снято в 2007-м). На официальном ютюб-канале барбадосской исполнительницы клип опубликован 14 лет назад.

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Экранизация музыкального ролика состоялась в Лос-Анджелесе. Ее возглавил Крис Эпплбаум. Исполнительница предстала в клипе в образах хорошей и плохой девочек, а также воплотила дьяволицу и балерину.

Рианна и сама стала владелицей десятизначного состояния за эти годы. Ее заработки составляют 1,4 миллиарда долларов.

Что касается других клипов-миллиардеров, то первым такой статус в 2012 году получил "Gangnam Style" корейского исполнителя PSY. После него просмотрами с девятью нулями обратили на себя внимание музыкальные ролики Эда Ширана, Шакиры, Джастина Бибера, Кэти Перри и других артистов.

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Ранее мы писали, что дочь Мадонны повторила пикантный образ матери в своем клипе.