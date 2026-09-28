Рианна насмешила сеть забавными видео с годовалой дочерью

Как сейчас выглядит Роки

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известная певица и бизнесвумен Рианна поделилась в инстаграме забавными моментами из жизни своего младшего ребенка — годовалой дочери Роки Айриш.

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38-летняя исполнительница обнародовала подборку видео и фото, на которых маленькая Роки примеряет гигантский парик, экспериментирует с косметикой бренда звездной мамы Fenty Beauty и играет с роскошной сумочкой Louis Vuitton.

На одном из видео Роки сидит в детском стульчике в высоком черном парике, пока за кадром раздается смех ее родителей, а на другом — девочка вместе с мамой наносит румяна.

Еще в одном ролике дочь Рианны расплакалась, когда та попыталась забрать у нее свой брендовый аксессуар со словами: «Подожди, я могу это забрать? Это мое». Однако как только сумочку вернули, ребенок сразу успокоился.

Певица также показала фото, где Роки позирует в солнцезащитных очках, бигуди и даже рядом со змеей.

«Кто дал мне разрешение иметь дочь, бро?», — шутливо подписала публикацию Рианна.

Помимо дочери, Рианна и ее 37-летний избранник, рэпер A$AP Rocky, воспитывают двоих старших сыновей: 4-летнего Ризу и 3-летнего Райета.