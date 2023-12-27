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Девушка участника Kalush Orchestra может поехать на Евровидение-2024 от Молдовы

Возлюбленная Игоря Диденчука попала в лонглист Нацотбора Молдовы

Автор: Коваленко Наталья
Девушка участника Kalush Orchestra может поехать на Евровидение-2024 от Молдовы
Девушка участника Kalush Orchestra может поехать на Евровидение-2024 от Молдовы instagram.com/july.vitraniuk

Девушка украинского музыканта Игоря Диденчука может стать представительницей Молдовы на Евровидении-2024. Возлюбленная участника групп Go_A и Kalush Orchestra попала в лонглист Нацотбора соседней страны.

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Как пишет «МУЗВАР», киевлянка Юлия Витранюк выступит в составе группы DPSTP, которую организовал американский диджей. Кроме украинской фолк-певицы к коллективу присоединилась молдавская бэк-вокалистка. 

DPSTP поборется за победу в Нацотборе с песней Rise Up. Отметим, что на обложке трека в YouTube стоит изображение с украинским флагом.

Юлия в комментарии изданию сообщила, что песня участвовала и в украинском Нацотборе, однако не смогла пройти в лонглист.

Ранее мы писали, что сын Шварценеггера объявил о помолвке с моделью.

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Теги:
Евровидение, песенный конкурс, нацотбор, Kalush Orchestra

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