«Что лучше — в 37 быть разведенной или ни разу не замужем?»: экс-жена Остапчука высказалась о личной жизни

Кристина Горняк призналась, вышла бы ли она замуж за Остапчука, наперед зная, что все закончится разводом

Автор: Коваленко Наталья

Нотариус Кристина Горняк сделала новое заявление о своем расставании с ведущим Владимиром Остапчуком, с которым прожила в браке около двух лет. Пара официально развелась 4 октября 2022 года.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя юристка призналась, вышла бы ли замуж за Владимира снова, если бы у нее была возможность вернуть время назад. Кристина заявила, что ничего не меняла бы, поскольку даже самые тяжелые моменты в своей жизни считает безценным опытом.

«Если отмотать время вспять — я ничего бы не меняла. Моя жизнь, мой опыт! Многое за что есть благодарить, но много чего не хочется в своей личной жизни и нарушает мои ценности и границы!», — написала Горняк.

Кристина добавила, что на днях обсуждала с подругами, что лучше — быть разведенной в 37-39 лет или ни разу не выходить замуж до этого же возраста. Экс-жена Остапчука отметила, что лучше выходить замуж один раз и навсегда.

«На днях мы обсуждали с подругами, что лучше, если так произошло в жизни: в 37 – 39 лет быть разведенной, или еще ни разу не замужем? Бывает так мужчины спрашивают: "Ого, тебе 37 ты еще не была замужем, почему, что не так?". Или например: "Ого, уже разведена…". Ваше мнение какое? Конечно, лучше быть один раз и навсегда, но вот из двух вариантов, если так произошло, кто за какой?!», — поинтересовалась у фанов Горняк.

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