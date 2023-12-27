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Бужинская запостила первые фото с празднования 7-летия своих детей-двойняшек

Певица воспитывает сына и дочь от нынешнего мужа-болгарина

Автор: Коваленко Наталья
Бужинская запостила первые фото с празднования 7-летия своих детей-двойняшек
Бужинская запостила первые фото с празднования 7-летия своих детей-двойняшек instagram.com/buzhynska

Украинская исполнительница Екатерина Бужинская рассказала фанам о семейном празднике. В среду, 27 декабря, младшие дети певицы от брака с болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым отмечают день рождения. Двойняшкам Екатерине и Дмитрию исполнилось 7 лет.

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На своей странице в Инстаграм Бужинская обнародовала первые фото и видео с праздничной вечеринки. На свежих кадрах можно увидеть, что Катя решила нарядится на день рождения в образ Мальвины, а Митя выбрал джинсовый костюм и белый гольф. Именинников развлекали аниматоры в костюмах Миньона и Пеппи-Длинный чулок. 

На нескольких снимках появился и праздничный торт, оформленный в голубом и желтом цветах, со свечами и фигурками любимых мультяшных героев дочери и сына Бужинской. 

«Мои Дорогие, Любимые Дима и Екатеринка! Вы уже такие взрослые и празднуете 7 День Рождения! Вы — наша гордость и любовь! Пусть вас всегда сопровождают: счастье, здоровье, успехи в учебе, таланты, везение и неисчерпаемая энергия в достижении ваших мечтаний. Счастливой вам судьбы и Божьего Благословения!!! Люблю вас безгранично!!!», — обратилась певица к своим наследникам.

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Теги:
шоу-бизнес, Екатерина Бужинская, дети звезд

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