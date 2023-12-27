Звезда «Уэнздей» Эмма Майерс снялась для глянца в платье украинского бренда

Исполнительница роли Энид Синклер снялась в фотосессии «1883 года Magazine»

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Эмма Майерс, наиболее известная по роли Энид Синклер в сериале Netflix «Уэнздей», приняла участие в фотосессии для журнала «1883 года Magazine». Во время съемок 21-летняя звезда сменила шесть образов, один из них был создан украинским дизайнером.

Читай также: У победителей третьего сезона шоу «Эксы» родился первенец на Рождество

Так, на нескольких снимках Эмма позировала в коротком персиковом платье с пышными рукавами от бренда GASANOVA, основательницей которого является Эльвира Гасанова. Стилисты издания дополнили образ актрисы розовыми босоножками на каблуке от Azalea Wang, роскошными золотыми серьгами Alexis Bittar и жемчужным ожерельем Polite Worldwide.

Эмма Майерс в платье от GASANOVA Фото: 1883magazine.com

Эмма Майерс в платье от GASANOVA Фото: 1883magazine.com

Эмма Майерс в платье от GASANOVA Фото: 1883magazine.com

Напомним, что ранее в нарядах бренда GASANOVA блистали такие мировые звезды, как Джиджи Хадид, Пэрис Хилтон, Кортни Кардашьян, Тони Брэкстон и Рита Ора.

Ранее мы писали, что сын Шварценеггера объявил о помолвке с моделью.