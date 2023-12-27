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Звезда «Уэнздей» Эмма Майерс снялась для глянца в платье украинского бренда

Исполнительница роли Энид Синклер снялась в фотосессии «1883 года Magazine»

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Уэнздей» Эмма Майерс снялась для глянца в платье украинского бренда
Звезда «Уэнздей» Эмма Майерс снялась для глянца в платье украинского бренда
Getty Images

Американская актриса Эмма Майерс, наиболее известная по роли Энид Синклер в сериале Netflix «Уэнздей», приняла участие в фотосессии для журнала «1883 года Magazine». Во время съемок 21-летняя звезда сменила шесть образов, один из них был создан украинским дизайнером.

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Так, на нескольких снимках Эмма позировала в коротком персиковом платье с пышными рукавами от бренда GASANOVA, основательницей которого является Эльвира Гасанова. Стилисты издания дополнили образ актрисы розовыми босоножками на каблуке от Azalea Wang, роскошными золотыми серьгами Alexis Bittar и жемчужным ожерельем Polite Worldwide.

Эмма Майерс в платье от GASANOVA Фото: 1883magazine.com
Эмма Майерс в платье от GASANOVA Фото: 1883magazine.com

Эмма Майерс в платье от GASANOVA Фото: 1883magazine.com
Эмма Майерс в платье от GASANOVA Фото: 1883magazine.com

Эмма Майерс в платье от GASANOVA Фото: 1883magazine.com
Эмма Майерс в платье от GASANOVA Фото: 1883magazine.com

Напомним, что ранее в нарядах бренда GASANOVA блистали такие мировые звезды, как Джиджи Хадид, Пэрис Хилтон,  Кортни Кардашьян, Тони Брэкстон и Рита Ора.

Ранее мы писали, что сын Шварценеггера объявил о помолвке с моделью.

 

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Теги:
украинские дизайнеры, украинские бренды, фотосессии звезд, Уэнздей

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