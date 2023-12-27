Чаринцева и Берчян показали первые фото из роддома

Автор: Коваленко Наталья

У победителей третьего сезона шоу «Эксы» родился первенец на Рождество Фото: instagram.com/alena__charintseva

Победители третьего сезона реалити-шоу «Эксы» на Новом канале Алена Чаринцева и Геворг Берчян впервые стали родителями. Радостную новость пара объявила в Инстаграм.

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Алена обнародовала черны-белые фото из палаты роддома, где она позирует с мужем и их новорожденным ребенком на руках. Новоиспеченная мама рассказала, что родила сына.

Также сообщается, что мальчик появился на свет на Рождество, 25 декабря. Чаринцева и Берчян рассекретили, что малыш получил имя Амиран.

«Какое же счастье мы создали! До сих пор не могу поверить в то, что произошло со мной... Не знаю, с чего начать. Впечатлений куча просто!», — написала блогерша под снимками.

У победителей «Эксов» Чаринцевой и Берчяна родился сын Фото: instagram.com/alena__charintseva

У победителей «Эксов» Чаринцевой и Берчяна родился сын Фото: instagram.com/alena__charintseva

У победителей «Эксов» Чаринцевой и Берчяна родился сын Фото: instagram.com/alena__charintseva

У победителей «Эксов» Чаринцевой и Берчяна родился сын Фото: instagram.com/alena__charintseva

У победителей «Эксов» Чаринцевой и Берчяна родился сын Фото: instagram.com/alena__charintseva

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