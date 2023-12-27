«Бриджертоны» третий сезон: Netflix представил новые фото со съемок

Какие актеры вернутся в новых эпизодах сериала

Автор: Коваленко Наталья

Стриминговый сервис Netflix выпустил новые кадры из третьего сезона «Бриджертонов», выход которого запланирован на май 2024 года. На официальной странице сериала появились пять фотографий со съемок, на которых можно увидеть, какие актеры вернутся к своим ролям в предстоящих эпизодах.

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На свежих кадрах изображены все исполнители ролей братьев и сестер Бриджертон, за исключением старшей героини первого сезона Дафны, поскольку актриса Фиби Дайневор покинула проект после второго сезона. Также на фото присутствует актриса Симон Эшли, сыгравшая возлюбленную старшего из братьев Бриджертонов Кейт.

Напомним, что новый сезон будет посвящен отношениях Колина Бриджертона (Люк Ньютон) и Пенелопы Фезерингтон (Никола Кофлан). Премьера первых четырех серий состоится 13 мая, а вторая часть эпизодов будет обнародована 13 июня.

«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix

«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix

«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix

«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix

«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix

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