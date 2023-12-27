АфишаАфиша
Русский Українська

«Бриджертоны» третий сезон: Netflix представил новые фото со съемок

Какие актеры вернутся в новых эпизодах сериала

Автор: Коваленко Наталья
«Бриджертоны» третий сезон: Netflix представил новые фото со съемок
«Бриджертоны» третий сезон: Netflix представил новые фото со съемок instagram.com/bridgertonnetflix

Стриминговый сервис Netflix выпустил новые кадры из третьего сезона «Бриджертонов», выход которого запланирован на май 2024 года. На официальной странице сериала появились пять фотографий со съемок, на которых можно увидеть, какие актеры вернутся к своим ролям в предстоящих эпизодах.

Читай также: Сериалы Netflix: лучшие на неделе 18 - 24 декабря 2023 года

На свежих кадрах изображены все исполнители ролей братьев и сестер Бриджертон, за исключением старшей героини первого сезона Дафны, поскольку актриса Фиби Дайневор покинула проект после второго сезона. Также на фото присутствует актриса Симон Эшли, сыгравшая возлюбленную старшего из братьев Бриджертонов Кейт.

Напомним, что новый сезон будет посвящен отношениях Колина Бриджертона (Люк Ньютон) и Пенелопы Фезерингтон (Никола Кофлан). Премьера первых четырех серий состоится 13 мая, а вторая часть эпизодов будет обнародована 13 июня. 

«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix
«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix

«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix
«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix

«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix
«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix

«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix
«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix

«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix
«Бриджертоны» третий сезон Фото: instagram.com/bridgertonnetflix

Ранее мы писали, что сын Шварценеггера объявил о помолвке с моделью.

Читайте нас в Google.News
Теги:
сериал, Netflix, бриджертоны

Статьи по теме

Сериалы Netflix: лучшие на неделе 18 - 24 декабря 2023 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 18 - 24 декабря 2023 года
"Пока ждете новый сезон Женского доктора": Цымбалюк показал закулисье сериала
"Пока ждете новый сезон Женского доктора": Цымбалюк показал закулисье сериала
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 11 - 17 декабря 2023 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 11 - 17 декабря 2023 года
Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалы первого полугодия 2023
Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалы первого полугодия 2023
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 4 - 10 декабря 2023 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 4 - 10 декабря 2023 года
Умер Андре Брауэр, сыгравший в сериалах Бруклин 9-9 и Доктор Хаус
Умер Андре Брауэр, сыгравший в сериалах Бруклин 9-9 и Доктор Хаус

Личность дня

Брэду Питту — 60: самые громкие скандалы с участием голливудской кинозвезды

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK