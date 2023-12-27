АфишаАфиша
Русский Українська

Сериалы Netflix: лучшие на неделе 18 - 24 декабря 2023 года

Какие сериалы Netflix собрали наибольшие просмотры на прошлой неделе

Автор: Коваленко Наталья
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 18 - 24 декабря 2023 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 18 - 24 декабря 2023 года
Netflix

Первый сезон драмы «Моя жизнь с Волтерами» о девочке-подростке, которая после трагедии переезжает в дом своего опекуна, вторую неделю подряд лидирует в мировом рейтинге самых популярных сериалов и телешоу Netflix.

В период с 18-го по 24 декабря сериал, премьера которого состоялась 7 декабря, посмотрели 7,6 млн раз и 57,9 млн часов.

Шестой финальный сезон «Короны» тоже удерживает свою вторую позицию после того, как 14 декабря были выпущены последние пять эпизодов.

Сериал о Елизавете II и членах ее семьи на прошлой неделе посмотрели 5,7 млн раз и 50 млн часов.

На третьей строчке оказался дебютант списка — комедийный спецвыпуск стендап-комика Тревора Ноа о путешествиях. Шоу под названием «На чем я остановился» собрало 3,8 млн зрителей и 4,3 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов Netflix в мире за прошлую неделю:

  • 1. «Моя жизнь с Волтерами», первый сезон
  • 2. «Корона», шестой сезон
  • 3. «Тревор Ноа: На чем я остановился»
  • 4. «Готовые», первый сезон
  • 5. «Реставраторы: Возрождение автомобилей», пятый сезон
  • 6. «Вторая мировая война: на линиях фронта», первый сезон
  • 7. CoComelon Lane, первый сезон
  • 7. «Камин 4K: потрескивание березы из камина для вашего дома»
  • 9. «Юный Шелдон», первый сезон
  • 10. «Игра в кальмара: Вызов», первый сезон

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 18-24 декабря 2023 года)
Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 18-24 декабря 2023 года)
Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix первую позицию вторую неделю занимает последний сезон «Короны», который в мировом списке пока на второй строчке.

Читай также: Сериалы Netflix: лучшие на неделе 18 - 24 декабря 2023 года

На второе место с четвертого за неделю поднялся польский сериал «1670». В этой сатирической комедии шляхтич Ян Павел Адамчевский одолевает семейные дрязги и стычки с крестьянами, чтобы стать самым известным польским деятелем.

Третье место по количеству просмотров украинцев по-прежнему занимает второй сезон итальянского сериала «Ненавижу Рождество».

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 18 – 24 декабря 2023 года

  • 1. «Корона», шестой сезон
  • 2. «1670», первый сезон
  • 3. «Ненавижу Рождество», первый сезон
  • 4. «Готовые», первый сезон
  • 5. «Ненавижу Рождество», первый сезон
  • 6. «Люпен: часть первая»
  • 7. «Люпен: часть третья»
  • 8. «Ночной агент», первый сезон
  • 9. «Люпен: часть вторая»
  • 10. «Корона», первый сезон

Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 18-24 декабря 2023 года)
Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 18-24 декабря 2023 года)
Netflix

Ранее мы писали, что сын Шварценеггера объявил о помолвке с моделью.

Читайте нас в Google.News
Теги:
сериалы, рейтинг, Netflix, Что посмотреть, сериалы Netflix

Статьи по теме

ТОП-5 мини-сериалов, которые можно посмотреть за новогодние выходные
ТОП-5 мини-сериалов, которые можно посмотреть за новогодние выходные
Новогодний снег, пес Щедрик и магия праздников: 5 интересных фактов о детективе «Новогодняя смена»
Новогодний снег, пес Щедрик и магия праздников: 5 интересных фактов о детективе «Новогодняя смена»
«Бриджертоны» третий сезон: Netflix представил новые фото со съемок
«Бриджертоны» третий сезон: Netflix представил новые фото со съемок
ТОП-15 лучших новогодних мультфильмов, которые создадут сказочное настроение
ТОП-15 лучших новогодних мультфильмов, которые создадут сказочное настроение
Лучшие фильмы про Новый год и Рождество за всю историю: ТОП-10
Лучшие фильмы про Новый год и Рождество за всю историю: ТОП-10
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 11 - 17 декабря 2023 года
Сериалы Netflix: лучшие на неделе 11 - 17 декабря 2023 года

Личность дня

Наталья Могилевская удочерила двух девочек: первое фото певицы с детьми

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK