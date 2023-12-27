Какие сериалы Netflix собрали наибольшие просмотры на прошлой неделе

Автор: Коваленко Наталья

Сериалы Netflix: лучшие на неделе 18 - 24 декабря 2023 года

Первый сезон драмы «Моя жизнь с Волтерами» о девочке-подростке, которая после трагедии переезжает в дом своего опекуна, вторую неделю подряд лидирует в мировом рейтинге самых популярных сериалов и телешоу Netflix.

В период с 18-го по 24 декабря сериал, премьера которого состоялась 7 декабря, посмотрели 7,6 млн раз и 57,9 млн часов.

Шестой финальный сезон «Короны» тоже удерживает свою вторую позицию после того, как 14 декабря были выпущены последние пять эпизодов.

Сериал о Елизавете II и членах ее семьи на прошлой неделе посмотрели 5,7 млн раз и 50 млн часов.

На третьей строчке оказался дебютант списка — комедийный спецвыпуск стендап-комика Тревора Ноа о путешествиях. Шоу под названием «На чем я остановился» собрало 3,8 млн зрителей и 4,3 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов Netflix в мире за прошлую неделю:

1. «Моя жизнь с Волтерами», первый сезон

2. «Корона», шестой сезон

3. «Тревор Ноа: На чем я остановился»

4. «Готовые», первый сезон

5. «Реставраторы: Возрождение автомобилей», пятый сезон

6. «Вторая мировая война: на линиях фронта», первый сезон

7. CoComelon Lane, первый сезон

7. «Камин 4K: потрескивание березы из камина для вашего дома»

9. «Юный Шелдон», первый сезон

10. «Игра в кальмара: Вызов», первый сезон

Самые популярные сериалы Netflix в мире (рейтинг за 18-24 декабря 2023 года) Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix первую позицию вторую неделю занимает последний сезон «Короны», который в мировом списке пока на второй строчке.

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На второе место с четвертого за неделю поднялся польский сериал. В этой сатирической комедии шляхтич Ян Павел Адамчевский одолевает семейные дрязги и стычки с крестьянами, чтобы стать самым известным польским деятелем.

Третье место по количеству просмотров украинцев по-прежнему занимает второй сезон итальянского сериала «Ненавижу Рождество».

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 18 – 24 декабря 2023 года

1. «Корона», шестой сезон

2. «1670», первый сезон

3. «Ненавижу Рождество», первый сезон

4. «Готовые», первый сезон

5. «Ненавижу Рождество», первый сезон

6. «Люпен: часть первая»

7. «Люпен: часть третья»

8. «Ночной агент», первый сезон

9. «Люпен: часть вторая»

10. «Корона», первый сезон

Самые популярные сериалы Netflix в Украине (рейтинг за 18-24 декабря 2023 года) Netflix

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