Сериалы Netflix: лучшие на неделе 18 - 24 декабря 2023 года
Какие сериалы Netflix собрали наибольшие просмотры на прошлой неделе
Первый сезон драмы «Моя жизнь с Волтерами» о девочке-подростке, которая после трагедии переезжает в дом своего опекуна, вторую неделю подряд лидирует в мировом рейтинге самых популярных сериалов и телешоу Netflix.
В период с 18-го по 24 декабря сериал, премьера которого состоялась 7 декабря, посмотрели 7,6 млн раз и 57,9 млн часов.
Шестой финальный сезон «Короны» тоже удерживает свою вторую позицию после того, как 14 декабря были выпущены последние пять эпизодов.
Сериал о Елизавете II и членах ее семьи на прошлой неделе посмотрели 5,7 млн раз и 50 млн часов.
На третьей строчке оказался дебютант списка — комедийный спецвыпуск стендап-комика Тревора Ноа о путешествиях. Шоу под названием «На чем я остановился» собрало 3,8 млн зрителей и 4,3 млн часов просмотров.
10 самых популярных сериалов Netflix в мире за прошлую неделю:
- 1. «Моя жизнь с Волтерами», первый сезон
- 2. «Корона», шестой сезон
- 3. «Тревор Ноа: На чем я остановился»
- 4. «Готовые», первый сезон
- 5. «Реставраторы: Возрождение автомобилей», пятый сезон
- 6. «Вторая мировая война: на линиях фронта», первый сезон
- 7. CoComelon Lane, первый сезон
- 7. «Камин 4K: потрескивание березы из камина для вашего дома»
- 9. «Юный Шелдон», первый сезон
- 10. «Игра в кальмара: Вызов», первый сезон
В рейтинге украинских пользователей Netflix первую позицию вторую неделю занимает последний сезон «Короны», который в мировом списке пока на второй строчке.
Читай также: Сериалы Netflix: лучшие на неделе 18 - 24 декабря 2023 годаНа второе место с четвертого за неделю поднялся польский сериал «1670». В этой сатирической комедии шляхтич Ян Павел Адамчевский одолевает семейные дрязги и стычки с крестьянами, чтобы стать самым известным польским деятелем.
Третье место по количеству просмотров украинцев по-прежнему занимает второй сезон итальянского сериала «Ненавижу Рождество».
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 18 – 24 декабря 2023 года
- 1. «Корона», шестой сезон
- 2. «1670», первый сезон
- 3. «Ненавижу Рождество», первый сезон
- 4. «Готовые», первый сезон
- 5. «Ненавижу Рождество», первый сезон
- 6. «Люпен: часть первая»
- 7. «Люпен: часть третья»
- 8. «Ночной агент», первый сезон
- 9. «Люпен: часть вторая»
- 10. «Корона», первый сезон
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