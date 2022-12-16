Wellboy представил клип Додому о ценности семьи

Антон Вельбой также издал альбом 8 марабу, созданный его командой в Киеве после российского вторжения.

Украинский певец Антон Вельбой, выступающий под псевдонимом Wellboy, осуществил двойную премьеру. Он издал альбом "8 марабу", а заодно – философское видеопроизведение "Додому".

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В пластинку попали восемь композиций. Шесть из них – новые, а две уже известны публике. Это – "Гуси" и "Стиль".

Альбом "8 марабу" разножанровый. В нем – реггетон, дискофанк, хип-хоп и поп-рок. Саундпродюсером диска выступил Сергей Ранов.

Работа над альбомом началась во время полномасштабного вторжения. Творческая команда жила и работала в Киеве. Это сказалось на песнях, вошедших в альбом. "8 марабу", как отмечено в пресс-релизе премьеры, о:

боли из-за разлуки любимых

тоске по родительскому дому

футуристических прогнозах на будущий год

любви, которая всегда актуальна

внутренней силе человека

надежде сквозь отчаяние

осуждение поступка бывшего продюсера

В клипе на песню "Додому" соединено несколько идей: спираль жизни, по которой движемся, и тоска по семейному очагу, в коем формируется человек. Еще значительное внимание уделено женщинам и их энергии. Бабушка, мама, жена, сестра или дочь – именно они заряжают на движение вперед и помогают пройти нелегкий жизненный путь, отметили представители артиста.

"Аист стал символом альбома. Мне эта птица по душе. Потому что она приносит хорошие новости и детишек. И я верю, что Украина переродится после войны и скоро будет мирное небо. Мне очень понравилось работать в команде, которая у нас на сегодняшний день сформировалась. Идея клипа мне удивительно близка. Семью я

считаю самым важным, что у нас есть. Семья никогда от нас не отвернется. По жизни могут меняться друзья, враги, но семья у нас одна. Хотелось показать, что надо закаляться, хранить этот костер, греться вместе, обниматься и держаться в такое трудное для Украины время. И если вам сложно, вы бежите вверх или вниз, падаете, помните: все обязательно будет хорошо, мы все рано или поздно вернемся домой. Я от сердца желаю каждому в ближайшее время вернуться в свой дом! И благодарю всю команду, кто работал над альбомом и видеоработой", – поделился Антон Вельбой.

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