Солистка группы Go_A объявит баллы на Евровидении

Екатерина Павленко стала спикером песенного конкурса Евровидение-2022 от Украины.

Екатерина со своей группой на "Евровидении" 2021 года заняла 5 место

Екатерина Павленко, вокалистка группы Go_A, возвращается на "Евровидение" в качестве спикера от нашей страны. Ей поручили объявлять баллы на международном песенном конкурсе 14 мая.

"Мне очень приятно стать частью "Евровидения" в этом году. Помню нашу радость, когда объявили первые 12 баллов. Приятно осознавать, что у меня есть возможность сделать кого-то еще счастливее", – поведала о своем предстоящем участии в музыкальном мероприятии Павленко, сообщает suspilne.

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Екатерина объявит баллы, которые поставит национальное жюри во время голосования в Украине.

Напомним, что 10 мая на "Евровидении-2022" Украину представит группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Коллектив поучаствует в первом полуфинале шоу под номером 6.

В 2021-м на "Евровидении" от Украины выступала группа Go_A, занявшая с песней "SHUM" пятое место.

В этом году в песенном конкурсе в Италии примут участие 40 стран.

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