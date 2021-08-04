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Рианна признана самой богатой в мире исполнительницей

Барбадосская и американская певица считается миллиардершей.

Автор: Дмитрий Сыч
Рианна признана самой богатой в мире исполнительницей
Больше всего Рианна зарабатывает на косметике
instagram badgalriri

33-летняя Робин Рианна Фенти, известная как просто Рианна, признана самой богатой артисткой мира по версии Forbes, сообщается на сайте издания. Сейчас состояние знаменитости оценивается  1,7 миллиарда американских долларов. Но большая часть прибыли Рианны связанна не с ее музыкальной карьерой, а косметической компанией Fenty Beauty. Речь о 1,4 миллиарда.

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Дополнительными источниками дохода барбадосской звезды вляются ее бренд нижнего белья Savage x Fenty, музыкальная (в том числе – концертная) и актерская деятельности.

Если говорить о самых богатых женщинах мира, не ограничиваясь музыкальной индустрией, то Ри уступила лишь американской телеведущей Опре Уинфри, состояние которой составляет 2,7 миллиарда вечнозеленых.

Что касается музыки, то вскоре Рианна представит публике новый клип со своим парнем рэппером A$AP Rocky (Ракимом Майерсом).

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Ранее сообщалось о том, что список миллиардеров пополнила Ким Кардашьян.

Теги:
Рианна, рэппер ASAP Rocky, Asap Rocky, самые богатые

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