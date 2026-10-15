Дебют маленькой дочери певицы Роки

Автор: Коваленко Наталья

Американская певица и бизнесвумен Рианна представила рождественскую коллекцию своего бренда домашней одежды Savage X Fenty. Главными звездами рекламной фотосессии стали трое ее детей, а для младшей из них съемка стала официальным дебютом в модельном бизнесе.

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На опубликованных в инстаграме кадрах звездная мамочка вместе с сыновьями Ризой и Райотом, а также дочерью Роки позируют среди искусственного снега, елочных украшений и игрушек. Все члены семьи одеты в одинаковые красно-белые пижамные комбинезоны с капюшонами.

«Просто начинаем уютный сезон! Моя банда продается отдельно», — с юмором подписала фотосессию Рианна.

Рианна снялась в рождественской фотосессии вместе с тремя детьми instagram.com/badgalriri

Рианна снялась в рождественской фотосессии вместе с тремя детьми instagram.com/badgalriri

Рианна снялась в рождественской фотосессии вместе с тремя детьми instagram.com/badgalriri

Рианна снялась в рождественской фотосессии вместе с тремя детьми instagram.com/badgalriri

Рианна снялась в рождественской фотосессии вместе с тремя детьми instagram.com/badgalriri

Рианна снялась в рождественской фотосессии вместе с тремя детьми instagram.com/badgalriri

Кроме того, певица выпустила видео, где дети играют с праздничными декорациями и внутри импровизированного палаточного укрытия из одеял.