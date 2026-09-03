Как сейчас выглядит Роки

Автор: Коваленко Наталья

A$AP Rocky снялся для обложки глянца с 11-месячной дочерью от Рианны

Американский рэпер A$AP Rocky украсил обложку выпуска The Love Issue китайского издания W Magazine вместе с младшей дочерью Роки Айриш. Для почти годовалой малышки это уже второе появление на обложке глянца. Ранее она позировала со своей звездной мамой, певицей Рианной.

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На кадре A$AP Rocky позировал в голубой рубашке, белой футболке и джинсах, держа дочь на руках. Маленькую Роки одели в светлый джинсовый костюм, а ее волосы собрали в два хвостика с голубыми бантиками.

Напомним, что пара, состоящая в отношениях с 2020 года без официального брака, воспитывает троих общих детей — сыновей, 4-летнего Ризу и 3-летнего Райета, и дочь Роки.

A$AP Rocky с дочерью instagram.com/asaprocky