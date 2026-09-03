АфишаАфиша
Русский Українська

A$AP Rocky снялся для обложки глянца с 11-месячной дочерью от Рианны

Как сейчас выглядит Роки

Автор: Коваленко Наталья
A$AP Rocky снялся для обложки глянца с 11-месячной дочерью от Рианны
A$AP Rocky снялся для обложки глянца с 11-месячной дочерью от Рианны
Getty Images

Американский рэпер A$AP Rocky украсил обложку выпуска The Love Issue китайского издания W Magazine вместе с младшей дочерью Роки Айриш. Для почти годовалой малышки это уже второе появление на обложке глянца. Ранее она позировала со своей звездной мамой, певицей Рианной.

Читай также: Звезда «Человека-паука» Джейкоб Баталон впервые показал фото с роскошной свадьбы во Франции

На кадре A$AP Rocky позировал в голубой рубашке, белой футболке и джинсах, держа дочь на руках. Маленькую Роки одели в светлый джинсовый костюм, а ее волосы собрали в два хвостика с голубыми бантиками.

Напомним, что пара, состоящая в отношениях с 2020 года без официального брака, воспитывает троих общих детей — сыновей, 4-летнего Ризу и 3-летнего Райета, и дочь Роки.

A$AP Rocky с дочерью instagram.com/asaprocky
A$AP Rocky с дочерью instagram.com/asaprocky

A$AP Rocky с дочерью instagram.com/asaprocky
A$AP Rocky с дочерью instagram.com/asaprocky

Читайте нас в Google.News
Теги:
Рианна, обложка, Asap Rocky, шоу-бизнес, дети звезд

Статьи по теме

Молодая любимая Остапа Ступки показала редкое фото с актером по случаю его 59-летия
Молодая любимая Остапа Ступки показала редкое фото с актером по случаю его 59-летия
Лохан выставила спортивные селфи из ОАЭ
Лохан выставила спортивные селфи из ОАЭ
Полякова поразила откровенным платьем на светском мероприятии в Опере
Полякова поразила откровенным платьем на светском мероприятии в Опере
Светлицкая отдыхает в Буковеле с родителями Цимбалюка — фото
Светлицкая отдыхает в Буковеле с родителями Цимбалюка — фото
В 33 года внезапно умерла звезда франшизы «Зомби» Карла Джеффри
В 33 года внезапно умерла звезда франшизы «Зомби» Карла Джеффри
Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер» от HBO: раскрыта дата премьеры
Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер» от HBO: раскрыта дата премьеры

Личность дня

Украинские звезды отвели детей в школу и показали собственные фото с 1 Сентября

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK