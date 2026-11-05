Лунный календарь на ноябрь 2026: планируйте дела мудро

Благоприятные и неблагоприятные дни в ноябре 2026 по лунному календарю

Автор: Мельник Анна

Луна оказывает тонкое, но ощутимое влияние на нашу энергию и результативность. Используйте этот календарь как интуитивный компас, чтобы найти идеальное время для ответственных шагов и важных начинаний в ноябре 2026 года. Сверяясь с фазами и благоприятными датами, вы сможете максимизировать положительное воздействие и обойти стороной энергетически сложные периоды.

Ключевые фазы луны в ноябре

Луна убывает: с 1 по 8 ноября

Новолуние: 9 ноября

Луна растет: с 10 по 23 ноября

Полнолуние: 24 ноября

Луна убывает: с 25 по 30 ноября

Благоприятные и неблагоприятные дни в ноябре 2026 по лунному календарю