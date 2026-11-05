Лунный календарь на ноябрь 2026: планируйте дела мудро
Благоприятные и неблагоприятные дни в ноябре 2026 по лунному календарю
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Луна оказывает тонкое, но ощутимое влияние на нашу энергию и результативность. Используйте этот календарь как интуитивный компас, чтобы найти идеальное время для ответственных шагов и важных начинаний в ноябре 2026 года. Сверяясь с фазами и благоприятными датами, вы сможете максимизировать положительное воздействие и обойти стороной энергетически сложные периоды.
Ключевые фазы луны в ноябре
- Луна убывает: с 1 по 8 ноября
- Новолуние: 9 ноября
- Луна растет: с 10 по 23 ноября
- Полнолуние: 24 ноября
- Луна убывает: с 25 по 30 ноября
Благоприятные и неблагоприятные дни в ноябре 2026 по лунному календарю
- Самые сильные и благоприятные дни: 1, 10, 11, 12, 14, 19, 22, 23, 26, 29, 30 ноября.
- В целом хорошие даты: 13, 15, 20, 21, 25 ноября.
- Нейтральные дни: 3, 4, 6, 7, 16, 18, 27, 28 ноября.
- Не самые удачные числа: 2, 5, 17 ноября.
- Самые неблагоприятные дни (время для осторожности): 8, 9, 24 ноября.