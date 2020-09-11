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Джамала и Pianoбой выпустили совместную песню "Эндорфины"

Джамала и Дмитрий Шуров представили песню "Эндорфины"

Джамала и Pianoбой выпустили совместную песню "Эндорфины"
Дмитрий Шуров (Pianoбой) и Джамала
пресс-служба

В пятницу, 11 сентября  украинская певица Джамала представила совместную песню с Дмитрием Шуровым (Pianoбой). Они являются авторами песни.

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На своей странице в Facebook Джамала рассказала про историю создания песни, которую написала три года назад, но представила только сейчас. 

Эндорфины для того, чтобы улыбаться, чтобы влюбляться и подарить слушателям немного легкости, которой нам всем так не хватает. Эту песню я написала три года назад, еще когда была беременна Эмиром-Рахманом. Но отложила в долгий ящик. И все это время она ждала своего часа. ... Я подумала, что, наверное, ему не понравилось и ничего не получится. А потом наступил карантин и Дима ответил!

Ранее сообщалось, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona представила новую песню "Сумно". 

 

 

 

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Теги:
музыка, видео, Дмитрий Шуров, Джамала, новая песня, песня

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