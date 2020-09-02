Умер автор хита I Like to Move It Эрик Морилло
Причины смерти музыканта на данный момент остаются неизвестными.
Эрик Морилло
Erick Morillo/Facebook
В США в возрасте 49 лет умер музыкант Эрик Морилло. Об этом сообщают иностранные СМИ
Тело музыканта было обнаружено полицией 1 сентября в собственном доме в Майами-Бич в штате Флорида. Полиция не сообщает подробностей. Детективы начали расследование.
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Эрик Морилло был известным американо-колумбийским музыкантом и продюсером. Он получил широкую известность благодаря своему хиту I Like To Move It, который записал в 1993 году под псевдонимом Reel 2 Real. Морилло также является создателем множества синглов и ремиксов, включая версии композиций таких проектов, как Crystal Method и Basement Jaxx.
Ранее сообщалось, что в США названы победители премии MTV Video Music Awards 2020.