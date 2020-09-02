Корейская группа BTS заняла первое место в чарте Billboard
Впервые в истории, когда корейская группа занимает лидирующее место в данном музыкальном рейтинге.
В США новый трек Dynamite популярной корейской группы BTS возглавил рейтинг Billboard’s Hot 100. Об этом сообщается в Twitter чарта.
В этот рейтинг входят самые популярные на данный момент песни в США. Популярность песни определяется количеством прослушиваний на радио, на стриминговых сервисах и результатами продаж.
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Стоит отметить, что в марте 2020 года песня ON группы BTS заняла четвертое место в этом же рейтинге. Кроме этого, в этом году на церемонии MTV Video Music Awards группа получила четыре награды в номинациях - "лучшее поп-видео", "лучшая группа", "лучшая K-pop группа", а также "лучшая хореография".
Ранее сообщалось, что названы победители премии MTV Video Music Awards 2020.