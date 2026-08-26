Умерла легенда кантри-музыки Долли Партон

Певица ушла из жизни в 80-летнем возрасте от онкологии

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известная американская кантри-певица, актриса и филантроп Долли Партон скончалась 25 августа в возрасте 80 лет.

Племянник певицы Брайан Сивер, который более двух десятилетий возглавлял ее службу безопасности, обнародовал видеообращение в инстаграме. Он отметил, что Долли сама попросила его об этом объявлении заранее, и подчеркнул, что она «жила во свете и отправилась к Богу».

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«Меня зовут Брайан Сивер, сын Кэсси Партон, и сегодня я представляю семью Партон и Оуэнс, объявляя о смерти моей тети, Долли Ребекки Партон Дин, сестры, бабушки, которая передавалась одному поколению, а Джиджи – следующему. Это видеообъявление — то, о чем Долли просила меня много лет назад, еще до того, как я полностью воспринял это как будущую реальность. Будучи ее руководителем службы безопасности более двух десятилетий, роль, которую до меня занимал мой отец Ларри, я представлял себе тяжесть этого момента, но до сих пор не чувствовал ее по-настоящему. Это честь, честь, смешанная с абсолютной гордостью и большой грустью. Но грусть лежит на нас, а не на Долли. Долли жила во свете и в объятиях Иисуса, ее, несомненно, встретили Карл, ее родители и множество других, кто наблюдал за ней и стремился встретиться с ней на небесах», — сказал Сивер в обращении к фанатам Партон.

Впоследствии представители артистки подтвердили изданию People, что причиной смерти стала короткая борьба с онкологическим заболеванием. Партон скончалась в онкологическом центре Вандербильта-Ингрема в Нэшвилле в окружении близких.

Накануне госпитализации Партон боролась с аутоиммунными заболеваниями и проблемами с почками. Всего за несколько дней до смерти артистка заверила фанатов, что продолжает работать, несмотря на длительное лечение.

Долли Партон является самой успешной кантри-исполнительницей в истории с более чем 160 миллионами проданных альбомов. Она подарила миру такие бессмертные хиты, как «I Will Always Love You», «Jolene» и «9 to 5».

Помимо музыки, Долли известна финансированием разработки вакцин и основанием благотворительного проекта «Imagination Library», который подарил сотни миллионов книг детям по всему миру.

Стоит отметить, что муж певицы Карл Дин, с которым она прожила в браке почти 60 лет, умер в марте 2025 года. Детей у пары не было.