Екатерина Кухар поразила кадрами с путешествия на Аляску вместе с дочерью

Знаменитость поделилась впечатлениями от круиза

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская балерина и судья «Танцев со звездами», которая сейчас руководит Киевским государственным профессиональным хореографическим колледжем, поделилась с подписчиками яркими кадрами из путешествия на Аляску, куда она отправилась вместе с дочерью Настей.

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На обнародованных фотографиях и видео знаменитость показала величественные ледники, водопады, заснеженные горные вершины, изумрудные воды и тотемные столбы. Вместе с Настей Кухар наслаждалась пейзажами во время круиза, посещала местные заведения, тренировалась в спортзале с панорамным видом на горы и пробовала местные морепродукты, в частности крабов и устриц.

Каждый кадр Екатерины сопровождался ее размышлениями о красоте, природе и умении остановиться в современном ритме жизни.

«Я привыкла искать красоту в движении. В музыке. В пластике. В теле, которое рассказывает историю без слов. Но Аляска напомнила мне, что самые величественные спектакли происходят без сцены. Киты появляются над водой лишь на мгновение. Ледники меняют свои очертания тысячелетиями. Океан каждый раз придумывает новое движение. У природы своя хореография, свой ритм и свое время. А мы лишь счастливые зрители, которым иногда выпадает возможность это увидеть», — подписала снимки Кухар.

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар на Аляске instagram.com/ekaterinakukhar_official