Как правильно ходить на каблуках: Фреймут раскрыла главные правила этикета

Ведущая поделилась секретом собственной уверенности

Автор: Коваленко Наталья

Украинская телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут поделилась с подписчицами в инстаграме основными правилами ношения обуви на высоких каблуках. В своем ролике звезда развеяла популярные мифы и объяснила, как выглядеть элегантно и естественно.

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В ролике телеведущая отметила, что во время ходьбы на каблуках не стоит шагать крест-накрест или имитировать дефиле. Вместо этого она советует представить перед собой одну прямую линию и двигаться строго по ней. Также Фреймут подчеркнула важность длины шага: чем выше каблуки выбирает женщина, тем короче должны быть ее шаги.

Отдельное внимание эксперт уделила сочетанию каблуков с другими элементами гардероба. По словам Фреймут, согласно правилам этикета, под открытую обувь или босоножки категорически запрещено надевать носки, чулки или колготки.

«Даже из шкафа в «Ревизоре» падала на каблуках. Без них никак. Когда надо добежать на встречу, беру туфельки в сумку, а потом где-то за углом переобуваюсь. Это моя сила, потому что на плоском я какая-то невидимая. И так жаль, что каблуки исчезают, ведь суетливому миру нужна другая униформа. Как только становлюсь на каблуки, сразу возвышаюсь над неуверенностью и будничностью. Люди оборачиваются, осанка выпрямляется, а выражение лица становится красивым», — добавила в подписи к видео Ольга.