Новые сериалы и сезоны, которые стоит посмотреть прямо сейчас

Жена Джастина Тимберлейка сыграла обвиняемую в убийстве подруги, а звезда Рассказа служанки Элизабет Мосс – жертву жестокого нападения с измененным восприятием реальности.

Потоковые сервисы приглашают любителей сериалов отведать разножанровое меню. Подается фантастика, детектив, история и даже мрачная комедия. Некоторые сериалы совершенно новые: только вышли или в процессе демонстрации лишь их первые сезоны. Один из проектов изначально задуман в единственном экземпляре. Но параллельно показываются и те, которые уже отыскали своего преданного почитателя.

Так, историко-фантастическая "Чужестранка" дошла до шестого сезона. Как и драма "Королева сахарных плантаций". "Кэнди" с Джессикой Бил можно посмотреть на одном дыхании (всего-то 5 серий). А Элизабет Мосс удивит игрой в "Сияющих девушках" (критиков уже успела приятно удивить). И это еще не все.

Чужестранка

Хотите немного истории с романтикой? "Чужестранка" может соответствовать этим требованиям. Это – историческая драма, основой которой является одноименный роман Дайаны Гэблдон.

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Нынче транслируется уже шестой сезон. Действие происходит во время Второй мировой войны в 1945 году. Клэр, военная медсестра из Шотландии, переносится в прошлое, в 1743 год, где она влюбляется в привлекательного шотландского воина по имени Джейми.

Каждый сезон основан на отдельной книге из этой серии. Шесть сезонов уже вышли в эфир на американском кабельном телеканале Starz. Также, как сообщается, в разработке находится приквел.

Кларк

Для истинных фанатов криминала. Кларк основан на истории Кларка Олофссона, преступника, который участвовал в ограбление на площади Норрмальмсторг и вдохновил на создание термина "стокгольмский синдром".

Билл Скарсгард играет шведского афериста и гангстера, осужденного за множество преступлений: от покушения на убийство до нападения, грабежа и торговли наркотиками. Мини-сериал основан на собственной автобиографии Олофссона.

Королева сахарных плантаций

Сейчас транслируется шестой сезон этой драмы, созданной Авой Дюверней, в которой Опра Уинфри входит в число исполнительных продюсеров (наряду с Дюверней). Основанный на одноименном романе Натали Базиль.

В центре сюжета – трое отчужденных братьев и сестер из сельской Луизианы. Семья управляет фермой по выращиванию сахарного тростника площадью 800 акров, и в связи с недавней кончиной их отца все трое должны собраться вместе, чтобы решить, как продвигать бизнес.

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Касаясь социальных и политических вопросов американцев, "Королева сахара" (другой перевод названия сериала) получила высокую оценку за "аутентичность культуры и места".

Кэнди

Джессика Бил играет главную героиню Кэнди Монтгомери, домохозяйку из пригорода, обвиняемую в убийстве своей лучшей подруги Бетти (Мелани Лински) в 1980-х годах.

Мини-сериал основан на реальной истории. У Кенди был роман с мужем Бетти, что привело к ее конфронтации с женщиной и последовавшим за этим отвратительному и жестокому поступку.

В криминальной драме всего пять эпизодов, посвященных истории и последующему судебному процессу с шокирующим концом. И все пять эпизодов доступны для потоковой передачи.

Родители года

Это британско-американская мрачная комедия о двух родителях и их родственных проблемах в повседневной жизни. Сериал частично основан на собственном опыте создателя Мартина Фримена, который снялся вместе с Дейзи Хаггард в роли Пола и Элли, родителей двоих детей.

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Это обязательно к просмотру уставшим родителям, которые ищут способ расслабиться в конце долгого дня и посмеяться вместе на моментах, которые заставят их кивать в знак согласия.

Лестница

Криминальная драма с Колином Фертом и Тони Коллетт. В основе шоу – одноименный документальный сериал 2004 года, в котором рассказывается о писателе Майкле Петерсоне. Последний был осужден за убийство собственной супруги Кэтлин. Труп женщины был обнаружен внизу лестницы в их доме. Запутанная история привела к осуждению Майкла, а восемь лет спустя – к новому суду и смягчению обвинения.

Существует множество теорий о том, что на самом деле случилось с Кэтлин. И этот сериал постоянно пытается раскрыть зритлю неуловимую правду, чем легко держит аудиторию на крючке.

Барри

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Барри возвращается в третьем сезоне, а четвертый уже находится в разработке. Билл Хейдер играет главного героя, бывшего киллера, который, случайно попал в актерский класс, проявляет интерес к ремеслу и начинает сомневаться в своем криминальном жизненном выборе.

Сияющие девушки

Элизабет Мосс играет Кирби, которая после жестокого нападения обнаруживает, что ее восприятие реальности изменилось. Она замечает, что недавнее убийство может быть каким-то образом связано с нападением на нее несколько лет назад. Поэтому объединяется с репортером, чтобы расследовать и попытаться выяснить, что происходит в ее настоящем, и что на самом деле произошло в ее прошлом. Драма получила высокую оценку в обзорах, а критики назвали игру Мосс "блестящей".

Ранее мы писали о лучших сериалах уходящего месяца. Некоторые из них, хоть май и заканчивается, только готовятся к показу. Например, "Очень странные дела" и "Оби-Ван Кеноби".