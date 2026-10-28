Сериалы Netflix: лучшие на неделе 19 – 25 октября 2026 года

Что смотрели укранцы на стриминговой платформе на прошлой недели

Автор: Коваленко Наталья

Мистический триллер «Из глубины» третью неделю подряд удерживает первую строчку мирового рейтинга сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 19 по 25 октября 2026 года.

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Когда загадочное морское существо начинает терроризировать прибрежный городок, рыбак должен бороться за защиту своей семьи и уклада жизни своей общины. На этой неделе проект собрал 7,7 млн зрителей и 31,4 млн часов просмотров.

На второй строчке оказался третий сезон романтической комедии «Никто этого не хочет». Джоанна и Ной выводят свои отношения на новый уровень на фоне драмы между братьями и сестрами, вмешательства матери и одного большого скачка веры. За первую неделю после релиза сериал привлек 6,2 млн зрителей и 29,4 млн часов просмотров.

Третье место занял четвертый сезон политического триллера «Дипломатка». Один катастрофический момент разрушает хрупкий мир, который Кейт Вайлер согласовала между США и Великобританией, и брак, который она пытается спасти. Продолжение собрало 5,5 млн зрителей и 38,5 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 19 – 25 октября 2026 года:

«Из глубины», мини-сериал — 7,7 млн зрителей «Никто этого не хочет», третий сезон — 6,2 млн зрителей «Дипломатка», четвертый сезон — 5,5 млн зрителей «Тайсон», мини-сериал — 3,8 млн зрителей «Слепая любовь: Сезон 11 — Бостон», первый сезон — 3,7 млн зрителей «К востоку от эдема», мини-сериал — 3,6 млн зрителей «Извне», первый сезон — 2,9 млн зрителей «Новый Стэнфордский тюремный эксперимент», первый сезон — 2,6 млн зрителей Raw: 2026 (выпуск за 19 октября) — 2,5 млн зрителей «Спайк», первый сезон — 1,8 млн зрителей

Рейтинг сериалов Netflix за 19 – 25 октября 2026 года Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix на первую строчку поднялся пятнадцатый сезон реалити-шоу «Холостяк», главным героем которого в этот раз стал баскетболист Вячеслав Кравцов.

На второе место ворвалась четвертая часть популярного французского детективного сериала «Люпен». После четырех лет за решеткой Ассан готов оставить прошлое позади и начать все с чистого листа, пока подражатель не заставляет его снова стать Люпеном.

Третью позицию занял мистический триллер «Из глубины», который продолжает лидировать в мировом рейтинге.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 19 – 25 октября 2026 года:

«Холостяк», пятнадцатый сезон «Люпен», часть четвертая «Из глубины», мини-сериал «Дипломатка», четвертый сезон «Ловушка», мини-сериал «Никто этого не хочет», третий сезон «К востоку от эдема», мини-сериал «Люпен», часть первая «Джентльмены», девятый сезон «Люпен», часть третья