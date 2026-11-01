Самые страшные фильмы десятилетия для просмотра в Хэллоуин и не только

Восстание зловещих мертвецов, Прочь, Поезд в Пусан и еще семь картин обеспечат напряжение до последней минуты.

Порой нет ничего лучше, чем включить пугающий фильм, укрыться пледом и проверить, насколько крепкие у вас нервы. Настоящий хоррор – это не просто внезапные скримеры и кровавые сцены, а история, которая не отпускает даже после финальных титров. Представляем подборку из десяти по-настоящему страшных фильмов последних лет – тех, после которых темнота за окном кажется чуть плотнее, чем обычно.

Восстание зловещих мертвецов/Evil Dead Rise (2023)

Читай также: Самые страшные фильмы ужасов: ТОП-10, от которого хочется залезть под кровать

Сюжет разворачивается вокруг двух сестер – Бет и Элли, которые случайно пробуждают древнее зло. Демонические силы превращают их встречу в настоящую бойню, и чтобы выжить, героиням придется проявить нечеловеческую стойкость.

Ужасающий 2/Terrifier 2 (2022)

Маньяк-клоун Арт возвращается – ещеболее жестокий и изощрённый, чем прежде. Сиквел хита Terrifier (2016) от режиссера Дэмиена Леоне превратился в настоящий шок-контент для поклонников слэшеров. Действие разворачивается в ночь на Хэллоуин, когда Арт снова выходит на охоту.

Два, три, демон, приди!/Talk to Me (2022)

Ужастик рассказывает о подростках, которые решили поиграть с потусторонним миром. Девушка по имени Мия во время спиритического ритуала контактирует с духами, но вскоре выясняет, что открыла дверь, которую невозможно закрыть.

Прочь/Get Out (2017)

Молодой фотограф Крис приезжает познакомиться с родителями своей девушки, и, казалось бы, все складывается идеально – до тех пор, пока он не замечает странное поведение окружающих.

Поезд в Пусан/Train to Busan (2016)

Читай также: Кино на выходные: самые захватывающие хорроры кинематографа

Отец и дочь садятся в скоростной поезд из Сеула в Пусан, но поездка оборачивается кошмаром: вирус, превращающий людей в зомби, стремительно охватывает страну.

Собиратель душ/Longlegs (2024)

Николас Кейдж в одной из самых зловещих ролей в его карьере. Агент ФБР Ли Харкер расследует серию семейных убийств, совершенных по одинаковому сценарию. Когда она замечает связь между жертвами – всеми девочками, рожденными 14-го числа, – становится ясно, что преступления могут быть делом рук не совсем человека.

Демон внутри/The Autopsy of Jane Doe (2016)

В морг маленького городка поступает тело неизвестной девушки без видимых признаков насилия. Патологоанатом и его сын начинают вскрытие и постепенно понимают, что сталкиваются не с обычной смертью. Фильм Андре Эвредала мастерски превращает скучную рутину судмедэкспертов в мистический кошмар.

Реинкарнация/Hereditary (2018)

Режиссер Ари Астер дебютировал с фильмом, мгновенно сделавшим его одним из самых обсуждаемых авторов жанра. После смерти матери героиня Энни начинает замечать тревожные знаки и сталкивается с проклятьем, передающимся по женской линии семьи. Фильм сочетает семейную драму с чистым ужасом, а финал картины по праву считается одним из самых шокирующих в современной истории хоррора.

Оно приходит за тобой/It Follows (2014)

Читай также: Стивену Кингу – 78: ТОП-7 отличных экранизаций его произведений

Минималистичный, но поразительно атмосферный фильм Дэвида Роберта Митчелла рассказывает о девушке, ставшей жертвой древнего проклятия, передающегося через сексуальный контакт. От него можно избавиться, только передав его другому.

Одержимые злом/When Evil Lurks (2023)

В центре сюжета – два брата, которые узнают, что их сосед одержим демоном. Экзорцист, пытавшийся изгнать зло, погиб, и теперь оно распространяется по округе как инфекция. Попытка братьев спасти своих близких превращается в отчаянную борьбу с надвигающимся апокалипсисом. Фильм, после которого хочется включить свет и убедиться, что за дверью никого нет.

Хорроры последних лет показали, что страх может принимать разные формы – от кровавого безумия до тонкой психологической игры. Но у всех этих фильмов есть нечто общее: они пробуждают первобытное чувство ужаса, заставляя сердце биться быстрее и взгляд – искать спасительный свет.