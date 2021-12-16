Костел Святого Николая в Киеве отреставрируют за 19,5 млн грн - Ткаченко

Костел серьезно пострадал от пожара в сентябре 2021 года.

Автор: Шапарь Анастасия

Костел пострадал от пожара в сентябре 2021 года.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил о планах на реставрацию Костела Святого Николая в Киеве. Об этом министр в деталях расписал в своем телеграм-канале.

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Костел пострадал от пожара в сентябре этого года. По словам Ткаченко, для его реставрации прибегают к немецким технологиях бережной очистки поверхности хрупких элементов декора. Оценочная стоимость ремонта - 19,5 млн гривен. Деньги предоставили благотворители - украинцы и бизнес.

"Противоаварийные работы на памятке архитектуры - очень тонкое дело. Ограниченные сроки и ускоренный темп не должны отразиться на качестве работ, поэтому огромное внимание уделяется технологии и использованию заграничного опыта. То есть, ответственность - в разы больше," - сообщает Ткаченко.

Костел Святого Николая планируют закончить реставрировать в конце января 2022 года. wikipedia.org

За неделю реставраторы успели провести подготовительные работы, очистить мусор, изготовить защитные металлоконструкции для окон, сейчас проходит их монтаж. Следующий этап - очистка внутренних поверхностей и обустройство строительных лесов. Всем занимаются специалисты "Укрспецреставрации".

"Немецкая технология позволяет глубоко очищать без механического влияния такие чувствительные материалы, как лепнина, керамика, мрамор, природный камень, гипс, полированное дерево. Эту технологию использовали для реставрации известных памяток в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, США, Канаде, Швейцарии, Португалии, Испании," - пишет министр.

Очищающие материалы немецкие разработчики передали Костелу бесплатно. wikipedia.org

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Изготовитель передал бесплатно Костелу все необходимые компоненты очистной смеси.

Также Ткаченко отметил, что реставраторам предстоит еще выполнить: ремонт пола, монтаж защитных оконных конструкций, очистку поверхностей, отремонтировать систему электроснабжения, осветления и пожаротушения, установку защитных сеток.

По словам министра, роботы будут длиться до конца января 2022 года.

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