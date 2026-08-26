Дантес устроил загородный отдых с новой избранницей

Владимир Дантес и Анастасия Неправда находились в компании Василя.

У Дантеса после отношений с Кацуриной остался пес

Владимир Дантес и Анастасия Неправда в очередной раз продемонстрировали близость, опубликовав совместные фото с загородного отдыха.

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Пара долго не комментировала слухи о романе, однако в последнее время все чаще появляется вместе. На этот раз Анастасия показала кадры с их прогулке на природе, где исполнитель и маркетолог провели время вдвоем.

Компанию влюбленным составил пес Дантеса – лабрадудль Василь. На фото они попеременно держат собаку на руках. Артист также показал, как проводит с четырехлапым другом время у загородного дома.

instagram anastasia_nepravda

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Василь появился в жизни певца еще во время его отношений с Дашей Кацуриной. Осенью питомцу исполнится три года, сейчас он живет вместе с Дантесом.