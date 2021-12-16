Въезд в Грецию для украинцев ужесточили - детали
С 19 декабря в Греции вводятся ужесточенные правила пересечения границы.
Санторини, столица Фира.
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С 19 декабря Греция вводит новые требования для туристов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Читай также: Правила въезда в Испанию для украинцев изменилисьИзвестно, что для пересечения границы с Грецией украинцам предстоит выполнить одно из условий.
- Предоставить сертификат вакцинации против COVID-19.
- Показать отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию.
- Предоставить отрицательный результат теста на антиген, сделанный не раньше, чем за 48 часов до прибытия.
- Показать справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста, которая действует в течение 180 дней после него.
Читай также: Новый год в Киеве 2022 - ТОП-5 лучших ресторанов столицыТакже украинским туристам необходимо заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.
Ранее мы писали, где можно провести новогодние каникулы за границей. Среди самых популярных направлений в теплые страны: Турция, Египет, Доминикана, Танзания, Объединенные Арабские Эмираты.