Въезд в Грецию для украинцев ужесточили - детали

С 19 декабря в Греции вводятся ужесточенные правила пересечения границы.

Автор: Шапарь Анастасия

С 19 декабря Греция вводит новые требования для туристов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Предоставить сертификат вакцинации против COVID-19.

Показать отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию.

Предоставить отрицательный результат теста на антиген, сделанный не раньше, чем за 48 часов до прибытия.

Показать справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста, которая действует в течение 180 дней после него.

Известно, что для пересечения границы с Грецией украинцам предстоит выполнить одно из условий.

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Также украинским туристам необходимо заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.

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