АфишаАфиша

Въезд в Грецию для украинцев ужесточили - детали

С 19 декабря в Греции вводятся ужесточенные правила пересечения границы.

Автор: Шапарь Анастасия
Въезд в Грецию для украинцев ужесточили - детали
Санторини, столица Фира.
depositphotos.com

С 19 декабря Греция вводит новые требования для туристов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Читай также: Правила въезда в Испанию для украинцев изменились

Известно, что для пересечения границы с Грецией украинцам предстоит выполнить одно из условий.

  • Предоставить сертификат вакцинации против COVID-19.
  • Показать отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию.
  • Предоставить отрицательный результат теста на антиген, сделанный не раньше, чем за 48 часов до прибытия.
  • Показать справку о перенесенной коронавирусной болезни, выданной через 30 дней после даты первого положительного теста, которая действует в течение 180 дней после него.

Читай также: Новый год в Киеве 2022 - ТОП-5 лучших ресторанов столицы

Также украинским туристам необходимо заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.

Ранее мы писали, где можно провести новогодние каникулы за границей. Среди самых популярных направлений в теплые страны: Турция, Египет, Доминикана, Танзания, Объединенные Арабские Эмираты.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Греция, правила, коронавирус, отдых за границей

Статьи по теме

Как избавиться от кашля после ковида - Комаровский
Как избавиться от кашля после ковида - Комаровский
YouTube удалил новый канал Russia Today на немецком языке
YouTube удалил новый канал Russia Today на немецком языке
Виктор Бронюк поведал, как едва не умер от ковида
Виктор Бронюк поведал, как едва не умер от ковида
Леся Никитюк в супер-мини позирует на фоне Атлантического океана
Леся Никитюк в супер-мини позирует на фоне Атлантического океана
Комаровский рассказал про "Омикрон": что известно сейчас
Комаровский рассказал про "Омикрон": что известно сейчас
Туры на Новый год 2022 на море: Где встретить праздник под пальмой
Туры на Новый год 2022 на море: Где встретить праздник под пальмой

Личность дня

Не только Дейенерис: ТОП-6 лучших фильмов с Эмилией Кларк

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK