Мозговая показалась с дочерью в Италии и поддержала украинцев

Елена Мозговая посвятила новое сообщение ужасам, с которыми сталкиваются украинцы, и странствиям.

Елена Мозговая посоветовала рассчитывать на себя и близких

Елена Мозговая на фоне российских обстрелов Киева и области сообщила, что вместе с 11-летней дочерью Соломией уже готовится возвращаться домой. Сейчас родственницы находятся в Черновцах и планируют ехать к родным на поезде.

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Мозговая рассказала, что очень соскучилась по близким, друзьям и домашним животным. В то же время она отметила, что недалеко от их села недавно произошел прилет.

Несмотря на опасность и будущие трудности, продюсер призвала украинцев не опускать рук. По ее словам, она продолжит работать и проводить благотворительные концерты.

Мозговая отметила важность поддержки друг друга и добавила, что в нынешних условиях украинцам следует прежде всего рассчитывать на себя и близких.

Свое сообщение она дополнила селфи с Соломией, сделанным во время их недавнего путешествия по Италии. Продюсер объяснила, что это – воспоминание из последнего дня их путешествия.

instagram olenamozgova1

instagram olenamozgova1

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Соломия – дочь Мозговой от певца Дэвида Аксельрода. Девушка регулярно появляется в блоге матери и увлекается творчеством. В частности, она уже имеет свою художественную выставку.