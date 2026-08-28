Брук Шилдс показалась в купальнике на фоне водопада в Хорватии

Звезда фильма Голубая лагуна показалась в живописных местах.

Брук Шилдс – американская актриса и модель – отправилась в Хорватию, где завершает лето в компании друзей. Публичное лицо поделилось кадрами с путешествия. Посредством них она показала, как наслаждается морем и теплом.

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61-летняя знаменитость устроила фотосессию на фоне живописных хорватских пейзажей. Для одного из снимков она позировала в купальнике у водопада, продемонстрировав стройную фигуру. Остальные кадры были сделаны во время морской прогулки на яхте.

Похоже, Шилдс решила провести отпуск очень активно. В одном из опубликованных видео актриса без колебаний прыгнула с яхты в воду.

Свое путешествие знаменитость назвала одним из самых ярких событий лета. Она отметила, что поездка в Хорватию с лучшими людьми была невероятной.

Для прогулок по живописным местам актриса выбирала яркие наряды. На одном из фото она предстала в красочном платье.

instagram brookeshields

instagram brookeshields

instagram brookeshields

instagram brookeshields

Брук Шилдс регулярно делится с поклонниками фотографий с пляжного отдыха. Она неоднократно показывала свою фигуру в купальниках и доказывала, что и в 61 год чувствует себя уверенно перед камерой.

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Личная жизнь актрисы также остается стабильной. Весной Шилдс отметила 25-ю годовщину бракосочетания со сценаристом и продюсером Крисом Хенчи. Супруги воспитывают двух дочерей — 23-летнюю Роуэн и 20-летнюю Гриер.