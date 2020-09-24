Будущее уже близко: в столице хотят построить аэродром для дронов

Инициатор проекта говорит, что радиоуправляемые модели приносят немалые деньги.

Самый дорогой на сегодня квадрокоптер стоит порядка 58 тысяч американских долларов

В Киеве вызревает новая архитектурная идея. Связана она со строительством аэродрома для беспилотных летательных аппаратов. Проект под названием "Quadroport" собираются осуществить за пять лет – до 2025-го.

Об этом сообщил Тарас Трояк, руководитель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников. По его словам, проект предусматривает возведение первого аэропорта, где можно будет тестировать БПЛА (Беспилотные летательные аппараты).

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Если кто-то еще и считает, что дроны – это детские игрушки, есть серьезная информация. По словам Тараса, сферу беспилотников ожидает бум. Если говорить языком чисел, в 2021 году оборот в ней может достичь миллиарда гривен. При этом, рассказал председатель федерации, проект пока не рассматривают как бизнесовый.

Ранее сообщалось о трюках Тома Круза, которые зафиксировали с помощью дрона.