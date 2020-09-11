Есть ответ: Где самый грязный воздух в Киеве

Ученые определили самые опасные улица города в период с 1 по 7 сентября

Специалисты выяснили, на каких улицах Киева самый грязный и опасный воздух. В период с 1 по 7 сентября проанализированы 1544 пробы воздуха. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Где в Киеве самый грязный воздух: Исследование

На проспекте Победы, площадях Бессарабской, Победы, Демеевской и улице Каунасской в 1,1-1,3 раза превышено содержание пыли .

. На площадях Бессарабской, Победы и улице Александра Довженко в 1,8-2,0 раза превышен диоксид серы .

. На проспекте Победы в 1,4 раза превышено содержание оксида углерода .

. На улице Каунасской, площадях Победы и Бессарабской в 5,2-5,7 раза превышен диоксид азот .

. На Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Довженко в 1,9-2,1 раза превышено содержание формальдегида.

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"В общем, по сравнению с предыдущей неделей, содержание диоксида азота и диоксида серы в воздухе города повысилось, содержание других загрязняющих веществ почти не изменилось" - подытожили специалисты.

Ранее сообщалось о том, где в Киеве будут проведены традиционные продуктовые ярмарки.