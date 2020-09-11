Есть ответ: Где самый грязный воздух в Киеве
Ученые определили самые опасные улица города в период с 1 по 7 сентября
Известно, какие улицы и проспекты самые опасные в Киеве
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Специалисты выяснили, на каких улицах Киева самый грязный и опасный воздух. В период с 1 по 7 сентября проанализированы 1544 пробы воздуха. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Где в Киеве самый грязный воздух: Исследование
- На проспекте Победы, площадях Бессарабской, Победы, Демеевской и улице Каунасской в 1,1-1,3 раза превышено содержание пыли.
- На площадях Бессарабской, Победы и улице Александра Довженко в 1,8-2,0 раза превышен диоксид серы.
- На проспекте Победы в 1,4 раза превышено содержание оксида углерода.
- На улице Каунасской, площадях Победы и Бессарабской в 5,2-5,7 раза превышен диоксид азот.
- На Бессарабской площади, проспекте Победы, улице Довженко в 1,9-2,1 раза превышено содержание формальдегида.
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"В общем, по сравнению с предыдущей неделей, содержание диоксида азота и диоксида серы в воздухе города повысилось, содержание других загрязняющих веществ почти не изменилось" - подытожили специалисты.
Ранее сообщалось о том, где в Киеве будут проведены традиционные продуктовые ярмарки.